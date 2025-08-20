logo
Njukasl ratuje sa Isakom, spreman je da uništi svog najboljeg igrača

0

Njukasl junajted nastavlja rat sa Aleksanderom Isakom i ne popušta. Spremni su u klubu da ga sklone sve do isteka ugovora, samo za nauk.

aleksander isak Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Švedski napadač Aleksander Isak želi da ode ovog ljeta iz Njukasla u Liverpul i pokušava to da ostvari na sve moguće načine. Od standardnih "ucjena" došlo se do toga da je Isak na svom instagramu zaprijetio Njukaslu, poručivši da je klub prekršio obećanja, ali nije dugo čekao na odgovor.

U trenutno najbizarnijoj transfer-sagi ovog ljeta Njukasl je odbrusio svom nezadovoljnom fudbaleru, tako da je u saopštenju objavljenom iza ponoći još jednom istakao da ga neće prodati Liverpulu.


"Razočarani smo što smo večeras i to preko društvenih mreža saznali za objavu našeg fudbalera Aleksandera Isaka. Sada jasno poručujemo da Alek ostaje pod ugovorom i da mu nikada nijedan klupski čelnik nije dao obećanje da može otići ovog ljeta", stoji u saopštenju kluba sa "Sent Džejmsis parka".

"Uslovi za njegovu prodaju ovog ljeta nisu ispunjeni i ne očekujemo da će se to promijeniti. Aleks je i dalje dio naše porodice i biće dobrodošao kad se ponovno pridruži saigračima", naglasili su iz kluba.

Zašto Njukasl ne želi da proda Isaka?

Vrlo prosto i jednostavno - Njukasl nije dobio dobru ponudu. S obzirom na to da je klub praktično u vlasništvu Saudijske Arabije, ne mora previše da razmišlja o profitu od transfera, tako da i za Aleksandera Isaka traži 150 miliona evra i to Liverpul ne može da priušti. Posljednja ponuda "redsa" bila je oko 140 miliona, ali je u pitanju veliki broj klauzula koje tek treba da se ispune, što nije odgovaralo Njukaslu.

Zato je Liverpul pokušao ovako preko Isaka da "spusti cijenu", ali očigledno da ta taktika ne prolazi. Napadač ima ugovor na još tri godine, a s obzirom na to da je jedan od najboljih napadača na svijetu, ne čudi što ga i Liverpul traži.

