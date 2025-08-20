Oboren rekord Pitera Šiltona!

Golman Fluminensea Fabio oborio je rekord Engleza Pitera Šiltona po broju odigranih utakmica u profesionalnom fudbalu, saopštio je u srijedu brazilski klub.

Izvor: AGIF / ddp USA / Profimedia

Fabio (44) je prošle noći odigrao 1.391. meč u karijeri. On je branio za Fluminese protiv kolumbijskog kluba Amerika de Kali (2:0) u revanšu osmine finala Kupa Sudamerikana.

Brazilski golman oborio je Šiltonov rekord, a Englez je u karijeri branio na 1.390 utakmica.

Engleski Bi-Bi-Si (BBC) prenosi da je prema Ginisovoj knjizi rekorda, Šilton nastupio na 1.390 mečeva.

Izvor: Profimedia

Međutim, engleski golman je ranije izjavio da je odigrao 1.387 mečeva. Šilton (75) je branio od 1966. do 1997. godine. Fabio je debitovao 1997. godine za Uniao Bandeirante. On je potom branio za Atletiko Paranaense, Vasko da Gamu, Kruzeiro, a član Fluminensea je od 2022. godine.

"Veliko je zadovoljstvo postići ovaj rekord u dresu Fluminensea. Sada je vrijeme da nastavim da igram i težim novim dostignućima na narednim utakmicama", izjavio je Fabio za klupski sajt, a prenijele agencije.

(MONDO)