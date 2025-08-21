logo
Preko Zvezde nije uspio, ali sada će igrati Ligu šampiona: Jedini tim kome je bilo potrebno samo 90 minuta

Šampion Norveške Bode Glimt već u prvom meču plej-ofa je uradio sav posao oko plasmana u Ligu šampiona.

bode glimt Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Šampion Norveške Bode Glimt ovjerio je svoje mjesto u Ligi šampiona već u prvoj utakmici dvomeča plej-ofa protiv Šturma. Pobijedio je 5:0 i uradio praktično cijeli posao oko svog prvog, istorijskog plasmana u najjače takmičenje.

Prošle sezone je u plej-ofu naišao na Crvenu zvezdu i ispao, pa stigao do polufinala Lige Evrope, a prethodno je ispao i u plej-ofu za LŠ i 2022. protiv Dinamo Zagreba. Sada je tim Norvežanina Kjetila Knutsena (56) naišao na prepreku koju je preskočio iz prvog koraka.

Ovo su svi rezultati prvih utakmica plej-ofa Lige šampiona

Izvor: EPA/MATS TORBERGSEN

  • Bazel - Kopenhagen 1:1
  • Bode Glimt - Šturm 5:0
  • Seltik - Kairat 0:0
  • Fenerbahče - Benfika 0:0

u utorak

  • Crvena zvezda - Pafos 1:2
  • Ferencvaroš - Karabag 1:3
  • Rendžers - Briž 1:3

Tagovi

fudbal Liga šampiona Bode/Glimt

