Maks Douman sa 15 godina debitovao za Arsenal: Očekivanja velika, pritisak još veći

Ne slažu se baš svi sa odlukom da Mikel Arteta golobradog mladića "gurne u vatru".

Mikel Arteta prvi put uvrstio je 15-godišnjeg talenta Maksa Doumana u ekipu Arsenala za meč Premijer lige, a u duelu protiv Lidsa poslao ga je na teren u 64. minutu.

Ofanzivni vezista nastupio je za Arsenal tokom priprema i putovao sa ekipom na uvodni meč sezone protiv Mančester junajteda, ali se tada nije našao u timu koji je savladao "đavole" 1:0. Sa klupe je ulazio u prijateljskim utakmicama protiv Milana i Njukasla, privukavši pažnju i zasluživši mjesto u Artetinim planovima.

Douman je rođen na doček Nove godine 2009. u Čelmsfordu (Eseks), a debitovao je za Arsenalov U18 tim u septembru 2023, sa samo 13 godina.

U septembru prošle godine debitovao je za Englesku U17, postigavši gol u pobjedi od 5:0 protiv Meksika, prije nego što je postao najmlađi strijelac u istoriji Omladinske Lige šampiona, kada je pogodio u porazu Arsenala 4:1 od Atalante.

Takođe je postao najmlađi igrač u istoriji Premijer League 2 sa 14 godina, u decembru 2024.

Mnogi upozoravaju da se ne stvaraju prevelika očekivanja od tinejdžera. Deklan Rajs je poručio: "Možeš biti najbolji petnaestogodišnjak u zemlji, ali to ne znači da ćeš biti isti i sa 18. Moraš ostati gladan, nastaviti da radiš i guraš naprijed. Često razgovaram sa Maksom, ima sjajnu porodicu oko sebe", dodao je engleski vezista.

Nedavno je i bivši lijevi bek Arsenala Ešli Kol pokušao da smanji pritisak na mladog igrača, rekavši da su očekivanja prevelika.

"Morate biti mnogo oprezniji u načinu na koji tretirate ovu mlađu generaciju fudbalera", rekao je Kol. "Stvarate ogroman pritisak na ove igrače, a mislim da to nije fer."

Arteta je Etonu Nvaneriju omogućio debi u Premijer ligi sa 15 godina i 181 danom, u meču protiv Brentforda u septembru 2022. Tada je Nvaneri postao najmlađi igrač u istoriji Premijer lige, a taj rekord je zadržao i nakon debija Doumana. Reprezentativac Engleske do 17 godina napunio je 15 u decembru, ali prošle sezone nije smio biti u Arsenalu zbog pravila Premijer lige.

Inače, Arsenal je bio ubjedljiv protiv Lidsa, slavio 5:0 i tako zadržao stoprocentan učinak, bez primljenog gola na startu nove sezone. Isti učinak, ali nešto slabiju gol-razliku, ima i Totenhem, koji je danas u derbiju kao gost savladao Mančester siti 2:0.



