Skandal u Štipu, roditelji tukli dečake od 12 godina na terenu: Čitava Makedonija se digla, policija hapsila

Incident na fudbalskoj utakmici u Štipu o kojem bruji čitav region. Nasilje koje mora biti osuđeno

Izvor: Facebook/Секојдневието Во Штип/Screenshot

Haos na fudbalskoj utakmici u Štipu, u Sjevernoj Makedonij, gdje su na utakmici 12-godišnjaka na teren utrčali i roditelji i učestvovali u opštoj tuči.

Meč je bio odigran na terenu "Belo Brdo", a incident je nastao kada je roditelj djeteta iz ekipe "Škupi" napao mlade fudbalere Bregalnice. O haosu se oglasilo i tamošnje Ministarstvo unutrašnjih poslova , saopštenjem u kojem je navedeno da je napadač bio 43-godišnji Skopljanin. Povredio je dvojicu maloljetnika iz Bregalnice, koji su potom odvezeni u bolnicu.

Napadač je uhapšen, dok se preduzimaju mjere za rasvjetljavanje čitavog slučaja. Makedonski mediji prenose nezvanične informacije da su u napadu na djecu zadobijene teške povrede glave, da ima i preloma nogu...

"Danas (24.08.2025) u Sektoru za unutrašnje poslove Štip prijavljeno je da je na igralištu 'Belo Brdo' u Štipu, tokom odigravanja fudbalske utakmice između omladinskih ekipa FK 'Bregalnica' iz Štipa i FK 'Škupi' iz Skoplja, A.A. (43) iz Skoplja, roditelj fudbalera iz FK 'Škupi', fizički napao dvojicu maloljetnika iz Štipa, fudbalere FK 'Bregalnica' i nanio im povrede. Odmah nakon napada, policijski službenici iz Štipa su lišili slobode A.A, a maloljetnici su prevezeni u Kliničku bolnicu Štip radi ukazivanja pomoći. Obaviješten je javni tužilac i preduzimaju se mjere za potpuno rasvetljavanje događaja, nakon čega će biti podnesene odgovarajuće prijave", saopštio je MUP.

Oglasio se i Fudbalski savez Sjeverne Makedonije

Tamošnji fudbalski savez najavio je da će biti određene stroge kazne protiv napadača, kao i protiv kluba Škupi.

"Fudbalska federacija Makedonije (FFM) najoštrije osuđuje incident koji se dogodio na utakmici u omladinskim kategorijama (generacije 2009/10) između ekipa Bregalnice i Škupija, kada je grupa roditelja gostujućih fudbalera ušla na teren i fizički napala dio domaćih igrača".

"Takvo ponašanje je potpuno neprihvatljivo i predstavlja grubo kršenje sportskog duha, fer-pleja i bezbjednosti mladih fudbalera. Posebno zabrinjava što je jedno dijete zadobilo ozbiljne povrede, prelome, kao posljedicu napada".

"FFM najavljuje da će nadležni organi pokrenuti disciplinski postupak i preduzeti odgovarajuće mjere protiv počinilaca incidenta. Biće pokrenut disciplinski postupak protiv FK Škupi i odgovornih lica, kako bi se ovakvo neprimjereno i opasno ponašanje nikada više ne ponovilo".

"Federacija još jednom podsjeća da je svaki čin nasilja na sportskim terenima nedopustiv i da će biti strogo sankcionisan. Nasilju, bilo od koga i na bilo kom nivou, neće biti mjesta ni kompromisa. Naša zajednička obaveza je da stvorimo sigurno i pozitivno okruženje za razvoj najmlađih generacija fudbalera", saopštila je FFM.