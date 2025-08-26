Dijete od 16 godina odlučilo derbi Premijer lige za infarkt: Spremite se za novo Liverpulovo čudo

Spektakularna pobjeda šampiona Engleske na gostovanju Njukaslu, 3:2. Strijelac gola odluka je i dalje dijete.

Izvor: Owen Humphreys, PA Images / Alamy / Profimedia

Liverpul je pobijedio na gostovanju Njukaslu 3:2, golom tinejdžera Rija Ngumoe. Ofanzivac Redsa ima samo 16 godina i predstavio se cijelom svijetu u noći koju nikad neće zaboraviti. Kao ni navijači koji su mu ovog ponedjeljka definitivno naučili ime.

Njegovim pogotkom u 100. minutu, gosti su spriječili herojski podvig Njukasla, koji je sa igračem manje uspio da nadoknadi dva gola zaostatka. Nakon što je Liverpul golovima Rajana Gravenberha u 35. minutu i nvog centarfora Huga Ekitikea u 46. poveo 2:0 (oba pogotka na asistenciju Kodija Gakpa), uporni domaćin je učinio da navijači podivljaju od sreće.

Iako bez opravdano isključenog Entonija Gordona, napadača koji je brutalno faulirao Virdžila Van Dajka u 48. minutu, Njukasl je uspio da izjednači na 2:2 golovima Bruna Gimaraeša u 57. minutu i Vilijama Osule u u 88. minutu.

Bio je to samo uvod u dramatičnu nadoknadu dužu od 10 minuta, koju je ukrasio Ngumoha, na asistenciju "vječnog" Mohameda Salaha za konačnih 2:3 i za jedan od najbolnijih poraza Njukasla od "oživljavanja" kluba arapskim novcem od 2021. godine. Pogledajte kako je izgledao taj trenutak na Sent Džejms Parku:

Ovaj meč imao je i dodatnu važnost zbog zamršene situacije oko najboljeg napadača Njukasla Aleksandera Isaka, koji ne želi da igra za klub jer ga ne pušta da pređe baš u Liverpul.

Pogledajte kakav je ovo bio spektakl: