Svi se smiju treneru Junajteda poslije epske blamaže: Pogledajte šta je radio dok ga je razbijao četvrtoligaš

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Menadžer Mančester junajteda Ruben Amorim na tabli razvijao taktiku dok je njegov tim gubio 0:2 od Grimzbija. Na kraju je i ispao od tog četvrtoligaša.

Ruben Amorim crta na tabli dok Mančester junajted gubi Izvor: x.com/Jez Tighe / imago sportfotodienst / Profimedia

Mančester junajted doživio je istorijsku blamažu, jer je u 2. kolu Liga kupa ispao na penale protiv četvrtoligaša Grimzbija. U sezoni bez Evrope, sa trenerom Rubenom Amorimom na klupi posrnuli velikan nikoga još nije uvjerio da će uskoro stati na noge, a meč protiv niželigaša donio je i komičnu scenu.

U jednom trenutku utakmice, dok je Grimzbi imao prednost 2:0 stečenu za prvih pola sata meča, menadžer favorita Amorim "uhvaćen" je u TV prenosu kako na tabli raspoređuje figurice i planira kako da njegov tim igra.

Međutim, ništa nije upalilo. Ni to što su Brajan Embuemu i Hari Megvajer spriječili poraz u 90 minuta i najavili penale nije bilo dovoljno da Grimzbi padne. Amorim se poslije meča zato izvinio navijačima.

"Mislm da je ovo granica i da nešto mora da se promijeni. Mislm da su tim i igrači danas pričali veoma glasno i to je to. Večeras mislim da je bolji tim pobijedio, jedini tim koji je bio na terenu. Mislm da je jasno šta su rekli i da je jasno svima šta se danas dogodilo", kazao je Amorim.

Portugalac je došao u Junajted prošlog novembra i iako ne planira da ponudi ostavku, više niko neće biti iznenađen ako dobije otkaz poslije ovako lošeg rezultata.

Tagovi

Mančester junajted Liga kup Ruben Amorim

