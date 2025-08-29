Visok skoro kao Žigić, dribla kao Mesi: Za njega je hitno iskeširano 85 miliona evra!

Nik Voltemade stiže u Premijer ligu nakon odlične sezone u Štutgartu.

Izvor: Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemački napadač Nik Voltemade (23) novi je fudbaler Njukasla, javlja italijanski insajder Fabricio Romano. Odlučile su "svrake" da na kraju ljetnog prelaznog roka ipak kupe napadača, svgesne da im je neophodan za nastavak sezone, tako da su ponudili za Voltemadea čak 80 miliona evra u kešu, uz još pet miliona evra bonusa!

Introducing his quality:



At 198cm, Woltemade’s size can be deceptive. He’s incredibly skillful, creative, and increasingly reliable as a goalscorer.



(12 goals from 17 Bundesliga starts last season. 9 with his right foot, 2 with left & 1 header)pic.twitter.com/Uhw1Fxaa75 — TI (@TacticsTI)August 29, 2025



Tako će Voltemade postati jedan od najskupljih fudbalera ljetnog relaznog roka i to je veliko iznenađenje pošto je zapravo do sada odigrao samo jednu odličnu sezonu i to u Štutgartu. Postigao je ukupno 12 golova prethodne sezone u Bundesligi, ali je zbog svojih nevjerovatnih karakteristika odmah postao reprezentativac i Bajern je hteo da ga dovede, ali nije imao dovoljno novca.

Uostalom, ko ne bi želio fudbalera koji je nevjerovatan dribler i nešto je malo niži od Nikole Žigića (ima 198 centimetara), što je zaista napadač kakvog nismo dugo vidjeli. Ako smo i ikada.

Šta ovo znači za Isaka?

Izvor: Owen Humphreys / PA Images / Profimedia

Ovaj transfer Voltemadea najvjerovatnije znači i da će Njukasl popustiti u vezi Aleksandera Isaka i da će prodati svog najboljeg igrača u Liverpul. Prethodno je odbijeno 130 miliona evra za njega, a Šveđanin je izbačen iz tima zbog neposlušnosti, međutim fudbal je ipak previše ozbiljan biznis da bi se tu umiješale emocije.

Zato je za očekivati da će Isak uskoro obući dres "redsa" i tako dodatno pojačati šampiona Engleske.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!