Otjerali ga iz Vukovara zbog lajkovanja "četničkih stranica", sad se skrasio u Bijeljini!

Srđan Nedić je novi golman bijeljinskog Radnika.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Radnik iz Bijeljine ima novog golmana - Srđan Nedić novi je čuvar mreže semberskog premijerligaša.

Riječ je o fudbaleru koji je nedavno dobio otkaz u hrvatskom Vukovaru, nakon što su u ovom klubu saznali da je Nedić na društvenoj mreži Instagram pratilac profila "Četnici 1941".

Ekspresno je novi član najjače hrvatske ligu uručio otkaz Nediću, ali talentovani golman nije bio dugo bez angažmana. U Radniku su odlučili da mu pruže šansu i potpišu ugovor s njim.

"Кonkurenciju među stativama u FК Radnik pojačao je Srđan Nedić, mladi i talentovani golman rođen 27. decembra 2006. godine u Vukovaru. U naš klub dolazi iz NК Vukovar 1991, člana hrvatskog HNL-a, a svoju fudbalsku karijeru započeo je u redovima NК Cibalija Vinkovci. Srđane, dobro došao u Bijeljinu!", saopštili su iz Radnika.

Pravdao se Nedić da je pomenutu stranicu zapratio još dok je bio dječak, ali milosti od strane Vukovara nije bilo.

"Kao dijete od 12 godina, bez svijesti o značenju i posljedicama svojih 'online' aktivnosti, zapratio sam stranicu čiji sadržaj danas ni ne podržavam, niti razumijem zašto sam to učinio. Sporna stranica nije aktivna više od šest godina, a ja sam od tada odrastao, promijenio se i kao sportista i kao osoba.

Danas, sa 18 godina, potpuno razumijem zašto je moj tadašnji postupak izazvao bol i bijes, naročito jer dolazim iz kluba i grada koji ima teško, bolno nasljeđe.

Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo. Ne tražim opravdanje, već priliku da pokažem koliko poštujem svoj rodni grad, njegovu istoriju i ljude. Žao mi je što se cijela situacija odvila u medijima a da nisam ranije imao priliku da objasnim svoju stranu priče. Vjerujem da sport treba spajati ljude, a ne dijeliti.

Iskreno se izvinjavam svima koje je ovo povrijedilo", napisao je Srđan Nedić.