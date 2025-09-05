Zvezdin najbolji strijelac u trećoj ligi Španije: Ognjen postigao 24 gola u sezoni, a nije dobio šansu

Talentovani napadač Ognjen Teofilović preselio se iz Zvezde u Lugo, španskog trećeligaša.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je obavila velike poslove ovog ljeta na tržištu - bilo je istorijski velikih dolazaka i odlazaka iz kluba, a jedan od poslova možda je prošao ispod radara. Talentovani ofanzivac Ognjen Teofilović, najbolji strijelac Crvene zvezde u Omladinskoj ligi Srbije, više neće biti dio kluba.

Momak koji je prethodne sezone odigrao 28 mečeva i postigao 24 gola u Omladinskoj ligi preselio u Španiju, gdje će igrati za trećeligaša Lugo! Taj klub je odlučio da napravi potpuni zaokret pred novu sezonu i tokom ljeta je angažovo čak 19 novih fudbalera, među kojima i doskorašnji igrač Crvene zvezde. Specijalizovani sajt "Transfermarkt" navodi da je Teofilović bez obeštećenja stigao u španski klub, iako se tokom ljeta pominjalo da bi on mogao da pojača OFK Beograd.

Očigledno je Zvezdin golgeter odlučio da krene drugim putem, nakon što nije uspio da se nametne Vladanu Milojeviću i izbori za priliku u prvom timu. Podsjećamo, on je prethodne sezone debitovao za seniorski tim Crvene zvezde, kada je na stadionu "Rajko Mitić" u okviru utakmice Kupa Srbije odigrao posljednjih osam minuta meča protiv OFK Beograda (5:3). Pogledajte fotografije sa tog meča:

U konkurenciji Šerifa Endiajea i Bruna Duartea nije mogao da se izbori za više minuta, a dolazak Marka Arnautović dodao je zaoštrio konkurenciju na mjestu napadača. Crvena zvezda je odlučila da u prvi tim prekomanduje i talentovanog Aleksu Damjanovića, pa je jasno da Teofilović nije mogao da se nada prilici kod Milojevića ove sezone.

Ko je otišao iz Zvezde ovog ljeta?

Crvena zvezda se ovog ljeta rastala sa velikim brojem fudbalera koji su ostavili manji ili već trag u klubu. Za ogroman novac prodati su najveći talenti - Veljko Milosavljević (15 miliona evra), Andrija Maksimović (14 miliona evra) i Lazar Jovanović (5 miliona evra). Klupsku kasu punili su još Strahinja Stojković, Ebenezer Anan, Luka Ilić, Hose Luis "Puma" Rodrigez i Andrej Đurić, dok je Dalsio otišao bez obeštećenja jer je procijenjeno da je višak.

Takođe, Crvenu zvezdu su napustili Milan Rodić i Gelor Kanga koji su tokom godina stekli kultni status zbog osvojenih trofeja i uspjeha u Evropi. Crveno-bijeli tabor napustilo je i nekoliko momaka koji nisu stigli do prvog tima. Toj grupi pripadaju Bratislav Marić (Grafičar), Dragan Miranović (OFK Petrovac), Mamadu Fol (OFK Beograd), Nenad Krivokapić (Jezero, Plav), Luka Stojsavljević (Jedinstvo Stara Pazova), Luka Sandulović (BASK), Luka Bubanja (Radnik Surdulica) i na kraju Ognjen Teofilović.