logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cijeli tim Srbije jurio Engleza na Euru, pamtimo bruku 18 godina: Svi ga zaboravili, on sa 39 igra Premijer ligu

Cijeli tim Srbije jurio Engleza na Euru, pamtimo bruku 18 godina: Svi ga zaboravili, on sa 39 igra Premijer ligu

0

Met Derbišajer je srpskim navijačima ostao upamćen po prljavom golu koji je dao, a iako su ga gotovo svi zaboravili on je prošle sezone igrao fudbal.

Met Derbišajer pogodak protiv Srbije Izvor: Will Matthews / PA Images / Profimedia

Srbija od 20:45 igra meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine sa Engleskom, a na tom meču neće igrati niko ko je pre 18 godia nasrnuo na Meta Derbišajera.

Još uvijek ne pamtimo veću englesku sramotu na terenu od meča U21 selekcija Srbije i Engleske 2007. godine. Tada je naš tim prvo pobijedio Italiju, zatim Češku, a onda je kombinovana selekcija igrala sa Englezima kojima je bilo potebno da pobijede.

Srbije je primila prvi gol u 5. minutu kada je Liroj Lita pogodio, a onda je u 77. minutu Met Derbišajer ovjerio trijumf. Ali kako? Tako što je Derbišajer odigrao dupli pas sa saigračem dok je povrijeđeni Slobodan Rajković ležao kod  gola. Zbog toga nije bilo uspješne ofsajd zamke i Derbišajer je dao gol. Nakon pogotka kompletan tim, predvođen Aleksandrom Kolarovom i Milanom Lolom Smiljanićem htio je da se obračuna sa napadačem.

"Rukom ono? Iz faula? Nama na klupi je bilo najteže!Tu je adrenalin, do prije dva dana smo mi igrali... Kao nacija se teško nosimo sa nepravdom koja je u tom trenutku vidna, ali opet kao sportisti pokušavali smo da to smirimo u sebi. Što kažu 'vruće srce, hladna glava'. Svi smo burno reagovali, ali niko nije dobio kartone hvala Bogu i sa te strane nismo bili ugroženi", ispričao nam je nedavno Damir Kahriman.

Derbišajer prošle godine ponovo na terenu

Vjerovatno niko u Srbiji ne zna da Derbišajer i dalje igra fudbal! Napadač koji je počeo u nižim ligama prvo je 1. novembra 2024. objavio da se povlači, a onda je za Novu godinu javio da je potpisao za Matlok Taun u Premijer ligi Sjeverne Irske. Nije im mnogo pomogao, pošto su bili 19. na tabeli i ispali su iz lige.

Gdje je igrao Met Derbišajer?

To je zaista karijera za priču. Poslije nižih liga bio je Blekburnu, zatim na pozajmciama u Plimutu i Reksamu, a onda je ostavio trag u Olimpijakosu. Igrao je za Birnmingem, Notingem Forest, Oldam, Omoniju na Kipru, Mekartur u Australiji, AEK iz Larnake, Nort Ist Junajted iz Indije, Bredford Siti i na kraju za Metlok. Sada mu je 39 godina, a sigurno da nije napravio ružniji potez u karijeri od onog protiv Srbije. 

Pročitajte i ovo:

Tagovi

fudbal orlovi engleski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC