Cijeli tim Srbije jurio Engleza na Euru, pamtimo bruku 18 godina: Svi ga zaboravili, on sa 39 igra Premijer ligu

Met Derbišajer je srpskim navijačima ostao upamćen po prljavom golu koji je dao, a iako su ga gotovo svi zaboravili on je prošle sezone igrao fudbal.

Srbija od 20:45 igra meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine sa Engleskom, a na tom meču neće igrati niko ko je pre 18 godia nasrnuo na Meta Derbišajera.

Još uvijek ne pamtimo veću englesku sramotu na terenu od meča U21 selekcija Srbije i Engleske 2007. godine. Tada je naš tim prvo pobijedio Italiju, zatim Češku, a onda je kombinovana selekcija igrala sa Englezima kojima je bilo potebno da pobijede.

Srbije je primila prvi gol u 5. minutu kada je Liroj Lita pogodio, a onda je u 77. minutu Met Derbišajer ovjerio trijumf. Ali kako? Tako što je Derbišajer odigrao dupli pas sa saigračem dok je povrijeđeni Slobodan Rajković ležao kod gola. Zbog toga nije bilo uspješne ofsajd zamke i Derbišajer je dao gol. Nakon pogotka kompletan tim, predvođen Aleksandrom Kolarovom i Milanom Lolom Smiljanićem htio je da se obračuna sa napadačem.

"Rukom ono? Iz faula? Nama na klupi je bilo najteže!Tu je adrenalin, do prije dva dana smo mi igrali... Kao nacija se teško nosimo sa nepravdom koja je u tom trenutku vidna, ali opet kao sportisti pokušavali smo da to smirimo u sebi. Što kažu 'vruće srce, hladna glava'. Svi smo burno reagovali, ali niko nije dobio kartone hvala Bogu i sa te strane nismo bili ugroženi", ispričao nam je nedavno Damir Kahriman.

Derbišajer prošle godine ponovo na terenu

Vjerovatno niko u Srbiji ne zna da Derbišajer i dalje igra fudbal! Napadač koji je počeo u nižim ligama prvo je 1. novembra 2024. objavio da se povlači, a onda je za Novu godinu javio da je potpisao za Matlok Taun u Premijer ligi Sjeverne Irske. Nije im mnogo pomogao, pošto su bili 19. na tabeli i ispali su iz lige.

Gdje je igrao Met Derbišajer?

To je zaista karijera za priču. Poslije nižih liga bio je Blekburnu, zatim na pozajmciama u Plimutu i Reksamu, a onda je ostavio trag u Olimpijakosu. Igrao je za Birnmingem, Notingem Forest, Oldam, Omoniju na Kipru, Mekartur u Australiji, AEK iz Larnake, Nort Ist Junajted iz Indije, Bredford Siti i na kraju za Metlok. Sada mu je 39 godina, a sigurno da nije napravio ružniji potez u karijeri od onog protiv Srbije.