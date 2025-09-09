Srbija i Engleska sastaju se u Beogradu u kvalifikacionom meču za Svjetsko prvenstvo 2026.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije igraće u 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" protiv nacionalnog tima Engleske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Tim Srbije u meč ulazi poslije minimalne pobjede nad Letonijom (1:0), dok je rival "orlova" zabilježio trijumf nad Andorom od 2:0. Tim Draga Stojkovića Piksija spreman je da iznenadi rivala u najtežem susretu koji slijedi u dosadašnjem toku takmičenja.

Srbija će morati da pokaže mnogo, mnogo bolje izdanje nego lane u Rigi kad je umalo susret završila neriješenim rezultatom. Ovog puta trebalo bi da sve ide na ruku "orlovima", pošto će biti domaćini pred rasprodanim tribinama popularnog Rajka, u idealnom vremenskom terminu i na terenu koji im je dobro poznat.

Vidi opis Srbija želi da iznenadi kao u Lisabonu: Englezi gostuju u Beogradu, Piksi spremio sve za spektakl Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Selektor Dragan Stojković moći će da računa na ovom meču na gotovo najjači sastav, u timu će biti i Dušan Vlahović i Luka Jović, ali i Aleksandar Mitrović koji odlično poznaje Engleze i njihov stil igre. Naravno, odbrana Srbije biće važnija nego u prethodnim mečevima, ali ako Strahinja Pavlović i Nikola Milenković budu na visini zadatka gol "orlova" biće miran. Tu su još važni i igrači po bokovima, a tu će poziciju vjerovatno zauzeti Andrija Maksimović i Filip Kostić. I kao što bi selektor rekao: "Zašto da ih ne pobijedimo? Da nije zabranjeno? Ja mislim da nije".

Šta je rekao Dragan Stojković Piksi pred ovaj meč?

Srbija je već pravila iznenađenja u istoriji, najskorije vjerovatno se dogodilo takođe u kvalifikacijama kad je u Lisabonu pao Portugal 2021. Možda postoji prilika da "orlovi" ponovo postanu povod za slavlje, a u to vjeruje i selektor Piksi. "A što ne bismo pobijedili? Da li je zabranjeno? Ja koliko znam, nije. Oni imaju isti cilj, dolaze da pobijede. Biće borba, težak meč. Za 90 minuta svašta može da se desi. ne mogu da prognoziram", rekao je na konferenciji za medije pred meč.

Izvor: MN PRESS

"Mi ćemo pripremiti utakmicu, vidjećemo da li će biti dovoljno. Ne plašim se, briga me ko je protivnik. Imamo mi svoje adute, daćemo sve od sebe. Da biste bili dobar tim morate da pokažete zrelost, disciplinu, da igrate u dva pravca. To je timska slika. Priprema je potpuno normalna. U Rigi sam imao utisak da je utakmica bez adrenalina, a ovde je sasvim drugo. Spremate se za pravu utakmicu, ali mirno i spokojno", rekao je Dragan Stojković.

Šta je rekao Tomas Tuhel pred meč sa Srbijom?

Engleska se svakako neće povući, iako igra na gostujućem terenu. "Vidjećemo šta će biti. I kako će se odvijati. Spremni smo za sve, spremni smo za najbolju verziju Srbije. Sada smo u jednoj veoma sportskoj i veoma emotivnoj zemlji. Srbija ima mnogo talenata u svim vrstama sportova, u svim generacijama. Imaju kvalitet i sa time ćemo se suočiti, ali i sa emocijama. Okolnosti, prilike i sve moramo da radimo u našu korist", rekao je Tuhel.

Kada je upitan na koje sportiste misli nije želio da kaže imena: "Jedan teniser mi je u mislima. Sa US opena. Naravno ima talenata u fudbalu. Vaši igrači igraju u najboljim ligama, u najboljim klubovima. U svim sportovima. Pogledaćemo meč i analizirati. Moramo biti spremni za sutra i da ispoljimo kvalitet. To je najbolji dio i da se kvalifikujemo".

Znaju i igrači šta ih čeka u Beogradu, pa je Hari Kejn rekao: "Igrao sam ovdje sa Sparsima prije nekoliko godina. Biće teška, neprijateljska atmosfera za igranje. Moramo da budemo spremni, imali smo ovakve utakmice. Biće to veliki korak u pravom smjeru. Znamo da nam pobjeda to donosi. Moramo da se fokusiramo na ono što možemo da kontrolišemo".

Utakmica počinje u 20.45 časova. Glavni sudija meča Srbije i Engleske biće Francuz Klemon Turpan, ali i pomoćnici Nikolas Danos i Benžamin Paže. Četvrti sudija biće Stefani Frapar.