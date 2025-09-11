U Slogi oprezni, ali optimisti pred duel u Bijeljini: Rezultati Radnika nisu iznenađenje

Pohvale iz Doboja na račun Radnika pred meč sedmog kola Premijer lige BiH.

Bijeljinski Radnik u sedmom kolu Premijer lige BiH ugostiće Slogu iz Doboja i biće to uvodni meč ove runde koja će biti igrana tokom četiri dana.

Bijeljinci su poprilično dobro startovali u novoj sezoni, pa nakon šest nekompletnih kola drže treće mjesto sa učinkom od po dvije pobjede, remija i poraza.

Duel na Gradskom stadionu u Bijeljini na programu je u petak od 21 čas, a u Doboju su svjesni da ih očekuje izuzetno težak meč. Međutim, optimisti su uoči ovog zahtjevnog gostovanja.

"Igramo protiv izuzetno kvalitetne ekipe Radnika, trenutno treće na tabeli, sa bodom više od nas, s tim da mi imamo utakmicu manje. Ovaj susret dočekujemo u izuzetno dobrom raspoloženju, ekipa je vrijedno radila, a u međuvremenu smo slavili u Kupu RS protiv Slobode iz Mrkonjić Grada 4:0. Radnik je na svom terenu dobro odradio ovaj dio prvenstva. Neće biti lako. Upoznati smo sa njihovim kvalitetima, imaju dobrog trenera i čeka nas teška i zahtjevna utakmica. Međutim, imamo i mi svoje prednosti, svi smo zdravi, tako da se nadamo da ćemo ostvariti što bolji rezultat", poručio je Milan Milanović u najavi meča.

Optimista pred ovu utakmicu je i Dejan Vidić.

"Poslije reprezentativne pauze, koju smo iskoristili na najbolji mogući način da se spremimo i odigramo kup utakmicu, idemo Radniku, ekipi koja je pokazala da je jedno od najprijatnijih iznenađenja. Možda to čak nije ni iznenađenje, dobro su vođeni od strane Duška Vraneševića, igraju dobro na svom terenu i veoma čvrsto. Očekuje nas dobra utakmica i sigurno da idemo da pokušamo uzeti bodove. Nemamo problema sa igračkim kadrom, pa puni samopouzdanja i elana idemo na utakmicu u Bijeljinu. Daćemo sve od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat i, ako bog da, donesemo tri boda u Doboj", naglasio je Vidić.



