Liga šampiona promijenila važno pravilo: Glavobolja manje za najbogatije klubove Evrope

Liga šampiona omogućila je timovima da naknadno registruju igrače

Izvor: Shutterstock

Na sjednici izvršnog odbora UEFA u Tirani odlučeno je da će timovi učesnici Lige šampiona moći da naknadno registruju jednog igrača. Do šestog kola najjačeg takmičenja, timovi iz LŠ imaće pravo da privremeno zamijene igrača koji će dugo odsustvovati sa terena zbog povrede ili bolesti.

"Razlog za ovo prilagovađanje je da se obezbijedi da sastavi timova ne budu nepravedno smanjeni, kao i da se igrači zaštite od dodatnog opterećenja", navedeno je u saopštenju UEFA nakon sjednice Izvršnog odbora u Tirani.

Kao što je poznato, timovi učesnici Lige šampiona imaju obavezu da prijave konačan spisak od 25 igrača, koji je istekao prošle nedjelje. Velika pažnja je tada posvećena spiskovima koje su prijavili najveći evropski timovi, pa je tako sa Liverpulovog "otpao" Italijan Federiko Kijeza, sa Arsenalovog Gabrijel Žezus, menadžer Totenhema Tomas Frank nije napisao ime Matisa Tila, krilnog napadača koji je ovog ljeta došao za 35 miliona evra iz Bajerna.

Svi oni imaće pravo nastupa nakon ove promene, jer se ona odnosi na sezonu 2025/26.