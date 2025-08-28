Ovako će izgledati Liga šampiona ove sezone!

Izvučeni su parovi za novu sezonu Lige šampiona!

Izvučeni su parovi za novu sezonu u Ligi šampiona, koja će se ove sezone odigrati bez kluba iz Srbije.

Šampion Kipra Pafos, koji je u plej-ofu eliminisao Crvenu zvezdu, za rivale je dobio Bajern, Čelsi, Viljareal, Juventus, Slavija Prag, Olimpijakos, Monako i Kairat.

Novi format takmičenja je takav da nema grupa i teško je pobrojati sve parove i snaći se u njemu. Ovako recimo izgleda put timova iz prvog šešira, znači onih najboljih:

To znači da nas čeka mnogo derbija. Igraće se mečevi: Barselona - Pari Sen Žermen, Liverpul - Real Madrid, Pari Sen Žermen - Bajern Minhen, Real Madrid - Mančester Siti, Čelsi - Barselona, Bajern Minhen - Čelsi, Real Madrid - Juventus, Inter - Liverpul, Inter - Arsenal, Atletiko Madrid - Inter, Liverpul - Atletiko Madrid... Evo kako izgleda put timova iz drugog šešira:

Pafos će dobiti šansu da zajedno sa nekoliko timova debituje u ovom elitnom takmičenju. Crvena zvezda neće igrati opet u eliti, tako da ćemo njen put saznati kada budemo imali žrijeb za Ligu Evrope. Evo i puta timova iz trećeg šešira Lige šampiona:

