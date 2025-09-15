logo
Seltik dovodi 2.500 navijača na meč protiv Zvezde: Škoti će napuniti "kavez" na Marakani

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Na meču Crvena zvezda - Seltik biće prisutno više od 2.000 navijača iz Škotske.

Seltik će imati veliku podršku protiv Crvene zvezde Izvor: Profimedia

Crvena zvezda je prvi meč nakon reprezentativne pauze ubjedljivo riješila u svoju korist pošto je savladala Železničar iz Pančeva (7:1) na stadionu Rajko Mitić, a to je samo uvod u veoma gust raspored koji čeka ekipu Vladana Milojevića. U narednom kolu domaćeg prvenstva Zvezda će gostovati Partizanu, a zatim protiv Seltika početi takmičenje u Ligi Evrope.

Već su počele pripreme i za taj meč, a crveno-bijeli se nadaju da će pred punim tribinama igrati protiv škotskog predstavnika. Ono što se već sada zna - gostujući sektor biće pun! Kao što pravila nalažu, Seltik će dobiti određeni kontingent karata, a čini se da neće imati nikakvih problema da ih proda svojim pristalicama koje su veoma zainteresovane da posjete Srbiju i bodre svoj tim na evropskoj sceni.

Navijači Seltika poznati su kao veoma posvećeni, pa nije iznenađenje što su označili Boegrad kao idealnu destinaciju za podršku svom timu. Takođe, glavni grad Srbije se nedavno pokazao kao izuzetno dobar domaćin brojnim navijačima Engleske, koji su bodrili svoju selekciju i gledali po nekoliko mečeva u nižim ligama tokom kratkotrajnog boravka u Srbiji.

Dolazak oko 2.500 navijača Seltika mogao bi da bude veoma zanimljiv i za UEFA. Oni tradicionalno mašu zastavama Palestine na svojim mečevima, a neće biti iznenađenje ni ako rašire transparent posvećen dešavanjima na Bliskom istoku gdje Izrael već mjesecima ratuje protiv nekoliko okolnih država.

Tagovi

Liga Evrope Seltik FK Crvena zvezda navijači

