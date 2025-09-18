logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željezničar i Posušje neće da im sudi, a on dijeli pravdu na meču Barselone i PSŽ-a

Željezničar i Posušje neće da im sudi, a on dijeli pravdu na meču Barselone i PSŽ-a

Autor Haris Krhalić
0

Priznanje za sudiju iz Gruda.

Antoni Bandić sudi utakmicu omladinske lige šampiona Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Premijerligaški sudija Antoni Bandić je dobio povjerenje za meč drugog kola Omladinske Lige šampiona.

On će dijeliti pravdu na utakmici Barselone i PSŽ-a. Pored sudije iz Gruda, UEFA je za ovaj meč delegirala i pomoćnike Amira Kadića iz Sarajeva, te Nebojšu Žugića iz Banjaluke.

Utakmica se igra 1. oktobra na stadionu Johan Krojf u Barseloni od 16 časova.

Biće ovo četvrti evropski meč ove sezone za tridesetpetogodišnjeg sudiju. Sudio je meč kvalifikacija za Ligu šampiona Egnatija - Brejdablik, zatim meč trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu Levadija - Diferdanž 03, a pravdu je dijelio i na utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo do 21 godine Kipar - Finska.

Podsjećamo, u posljednjih mjesec dana dva kluba iz Premijer lige BiH tražila su da im Bandić ne sudi. Najprije je to uradio Željezničar, a nedugo nakon toga i Posušje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Omladinska Liga šampiona Antoni Bandić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC