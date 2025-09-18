Željezničar i Posušje neće da im sudi, a on dijeli pravdu na meču Barselone i PSŽ-a

Priznanje za sudiju iz Gruda.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Premijerligaški sudija Antoni Bandić je dobio povjerenje za meč drugog kola Omladinske Lige šampiona.

On će dijeliti pravdu na utakmici Barselone i PSŽ-a. Pored sudije iz Gruda, UEFA je za ovaj meč delegirala i pomoćnike Amira Kadića iz Sarajeva, te Nebojšu Žugića iz Banjaluke.

Utakmica se igra 1. oktobra na stadionu Johan Krojf u Barseloni od 16 časova.

Biće ovo četvrti evropski meč ove sezone za tridesetpetogodišnjeg sudiju. Sudio je meč kvalifikacija za Ligu šampiona Egnatija - Brejdablik, zatim meč trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu Levadija - Diferdanž 03, a pravdu je dijelio i na utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo do 21 godine Kipar - Finska.

Podsjećamo, u posljednjih mjesec dana dva kluba iz Premijer lige BiH tražila su da im Bandić ne sudi. Najprije je to uradio Željezničar, a nedugo nakon toga i Posušje.