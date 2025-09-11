Nakon Željezničara, ni Posušje neće da im sudi Antoni Bandić!

Antoni Bandić "nepoželjan" i u Posušju.

HŠK Posušje uputio je zvanično otvoreno pismo Komitetu za suđenje FS BiH, u kojem traži izuzeće sudija Antonija Bandića i Darka Gedžića sa predstojećeg meča protiv Zrinjskog koji je zakazan za nedjelju u 15 časova.

Podsjećamo, ovo nije prvi put da neki klub traži izuzeće pomenutog sudije, a nedavno je to učinio i FK Željezničar pred meč sa Zrinjski. FS BiH njihov zahtjev nije uvažio.

Otvoreno pismo Posušja prenosimo u cijelosti.

„HŠK Posušje uputio je otvoreno pismo NS/FS BiH kojim traži izuzeće sudija Antonia Bandića i Darka Gedžića za predstojeću utakmicu protiv HŠK Zrinjski.“

„Uvažavajući transparentnost suđenja, izražavamo duboku zabrinutost povodom imenovanja Antonija Bandića iz Gruda za glavnog suca i Darke Gedžića za četvrtog suca na predstojećoj utakmici između HŠK Posušje i HŠK Zrinjski Mostar, koja je na rasporedu u nedjelju s početkom u 15 sati.“

„Imenovanje Antonija Bandića za glavnog suca i Darka Gedžića za četvrtog suca, a imajući u vidu njihovo dosadašnje suđenje u utakmicama koje su direktno utjecale na rezultatski ishod za HŠK Posušje, može izazvati opravdanu sumnju u pristranost i negativno utjecati na reputaciju i integritet WWIN Lige BiH.“

„Smatramo da imenovanje Antonija Bandića i Darka Gedžića u značajnoj mjeri usložnjava organizaciju utakmice sa sigurnosnog aspekta, jer kod navijača izaziva nezadovoljstvo i dodatne tenzije koje mogu ugroziti sportsku atmosferu, kao i narušiti korektne športske odnose između HŠK Posušje i HŠK Zrinjski Mostar. Prisjetimo se samo posljednje utakmice u maju 2025. godine između ova dva kluba, kada je sudac Antoni Bandić svojim pristranim suđenjem izazvao velike navijačke nerede na stadionu i gdje je sudačka ekipa pod jakim mjerama osiguranja morala napustila naš stadion. Slične situacije su se dešavale i u prethodnim utakmicama između ova dva kluba, a na kojima su sudili suci Bandić i Gedžić.“

„Izuzeće sudaca Antonija Bandića i Darka Gedžića tražimo za sve buduće utakmice HŠK Posušje i bilo kojeg drugog kluba iz WWIN Lige BiH.“

„Molimo Komitet za suđenje NS/FS BiH da razmotri mogućnost izuzeća Antonija Bandića i Darka Gedžića sa suđenja utakmice HŠK Posušje – HŠK Zrinjski“, zaključuje se u saopštenju.