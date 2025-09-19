logo
"Moj otac je bio pecaroš 50 godina, a vi mi pričate o pritisku": Trener Čelsija očitao bukvicu pred kamerama

Enco Mareska objasnio je cijelom sijvetu šta znači riječ pritisak i zašto fudbaleri nisu ti koji su pod pravim pritiskom.

Enco Mareska o pritisku Izvor: Midori Ikenouchi / AFP / Profimedia

Pod kakvim pritiskom su fudbaleri i koliko je teško igrati tako? Kako se bore igrači kada su izbačeni iz tima, to pitanje direktno je postavljeno treneru Čelsija Encu Mareski. Novinari su ga pitali za to što Rahim Sterling i Aksel Disasi treniraju odvojeno od ekipe jer ne računa na njih.

"Moj otac ima 75 godina, bio je pecaroš oko 50 godina. Radio je od dva ujutru do 10 ujutru. To je teško. Nije teško biti fudbaler", poručio je Mareska i tako održao lekciju svima o toj temi.

Od dolaska američkog biznismena Toda Bolija Čelsi je doveo veliki broj fudbalera, pa se tako često nalaze na meti prozivki navijača zbog toga. Upravo zbog toga ima i nezadovoljnih igrača i onih koji žele da idu što prije, među njima su svakako Sterling i Disasi kojima je saopšteno da nisu u planovima trenera i kluba.

"Znam da igračima nije lako u smislu da žele da igraju utakmice. Situacija je takva u ovom momentu. Znam da im klub daje šansu da treniraju i rade i to je jedino što mogu da kažem. Nije to samo u Čelsiju situacija, tako je u mnogim klubovima na svijetu. Kada ne postoji rješenje između igrača i kluba, pružiš igraču šansu da trenira i da radi, samo nisi u timu", zaključio je Mareska.

