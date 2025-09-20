Ocjene igrača Partizana u 177. derbiju: Promašio što protiv Zvezde ne smiješ, pa uradio najbolju stvar za Partizan

Ocjene fudbalera Partizana u 177. vječitom derbiju protiv Crvene zvezde

Izvor: MN PRESS

Partizan je na svom terenu poražen od najvećeg rivala Crvene zvezde u večeri u kojoj mu gol Milana Vukotića i srčanost nisu bili dovoljni za bod. Ovako smo vidjeli nastup fudbalera Partizana u Humskoj:

Marko Milošević - 6

Ostao je za dlaku kratak kod prvog gola Crvene zvezde, ali ne svojom krivicom. Ispala je kompletna odbrana Partizana, svi su naseli na uigranu akciju gostiju, a udarac Mirka Ivanića sa druge stative nije mogao bolje da zaustavi. Nikakve šanse nije imao ni da se baci na odbitak, koji je u gol sproveo Elšnik.

Milan Roganović - 5

Crnogorski reprezentativac mučio se sa Zvezdinom formacijom, jer je Vladan Milojević izveo veoma neobičnu postavu na početku meča, bez klasičnih krila. Napadali su ga i Aleksandar Katai i Mirko Ivanić, pa povremeno i Nair Tiknizjan, dok se kasnije tu nisu pojavili Seol Jung Vu i Nemanja Radonjić. Imao je i dobrih i loših momenata, ali je vjerovatno bio i najslabiji pojedinac u defanzivi crno-bijelih. Uostalom, na njegovom dijelu terena bio je karambol pred drugi gol.

Stefan Milić - 6

Štoperski tandem Partizana nije bio toliko loš, a Milić bi trebalo da bude izbor Srđana Blagojevića i kada svi fudbaleri u posljednjoj liniji budu zdravi. Što se tiče odbrambenih zadataka, djelovao je najsigurnije u posljednjoj liniji, a često mu je "zapadalo" i da pokreće napade svog tima. Posebno borbene duele vodio protiv Marka Arnautovića i često nisu bili završavani kada bi sudija prekinuo igru.

Izvor: MN PRESS

Nikola Simić (do 84. minuta) - 5,5

Imajući u vidu da je tokom proljećnog dijela prethodne sezone bio u drugom planu, a na početku priprema za novu sezonu možda čak i potpuno otpisan, Simić je najprijatnije iznenađenje u dresu Partizana. Crno-bijeli konstantno imaju problem sa brojem zdravih štopera, a Nikola je u takvim okolnostima iskoračio i bilježi sasvim pristojne partije. Bila je ova još jedna od takvih - ne spektakularna i ne za pamćenje, ali na nivou koji je potreban za derbi.

Mario Jurčević - 6,5

Dugo će žaliti za ogromnom šansom pri rezultatu 0:0. Utisak je bio da je imao prostora i da bira kako će da izvede taj udarac, ali kao da je ostao iznenađen prilikom, a Mateuš je previše iskusan i dobar golman da bi davao toliki kredit protivniku. U nastavku se, međutim, iskupio asistencijom, pri kojoj će ostati misterija da li je želio da raspali po golu Crvene zvezde ili da gađa slabije, a precizno. Ispostavilo se da je izveo najbolji potez Partizana na ovoj utakmici - pronašao je Jovana Miloševića koji je loptu spakovao u mrežu i navijačima crno-bijelih dao nadu da mogu do izjednačenja. U promašaju je našao snagu i za tu upornost zaslužuje da bude istaknut.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Vanja Dragojević (do 46. minuta) - 6

Kapiten Partizana bio je početna tačka brojnih napada crno-bijelih, ali je trener Srđan Blagojević odlučio da ga zamijeni na poluvremenu. Kada je Partizan imao terensku inicijativu i priliku da kruži oko gola Zvezde, fudbaleri u crveno-bijelim dresovima nisu se plašili Dragojevića - ni njegovog pasa, ni eventualnog šuta sa distance. Mogla je i distribucija lopte da bude brža.

Ognjen Ugrešić (do 62. minuta) - 6

Skauti su došli da ga vide, ali im nije napunio oči. Dvojica iskusnih rivala poput Tomaša Hendela i Timija Maksa Elšnika, pa još i neobična rola Vasilija Kostova, zbunili su najtalentovanijeg fudbalera Partizana. Zvezda je dobro "napunila" dio terena na kojem se on osjeća komforno, pa tu nije bilo baš prostora za uživanje dok je bio na terenu. Ni kada se Zvezda povlačila, nije joj padala koncentracija odakle bi Ugrešić mogao da zaprijeti.

Demba Sek - 7

Previše za Milojevićev ukus dobijao priliku da igra "1 na 1" protiv Naira Tiknizjana, licem u lice, pa je već na poluvremenu Zvezdin trener zamijenio njegovog čuvara. Stvarao je Demba Sek šanse, ali utisak je ostao da nije iskoristio prostor koji se otvorio pred njim. Mogao je da napravi mnogo više štete crveno-bijelima. Uspijevao je da probije i priđe golu, ali ne i da donese prednost Partizanu pogotkom ili asistencijom. Slično je bilo i u nastavku sa Seolom, koji je - istina - nešto odgovorniji u defanzivi, pa samim tim i teži rival.

Milan Vukotić - 6,5

Kako je samo plesao kada se oslobio. Kada se iz gužve u veznom redu sklonio na bok, nasljednik Mirka Ivanića u reprezentaciji Crne Gore igrao je baš kao Zvezdin kapiten. Volio je da gleda kako njegovi saigrači protrčavaju i ubacuju se iza leđa rivalu, pa da zalomi na drugu stranu i izabere bolji potez nego da im gurne loptu ili da nakon nekoliko lažnjaka centaršutem gađa drugu stativu, onako iz koljena, kako to rade veliki fudbalski majstori.

Nemanja Trifunović (do 62. minuta) - 6,5

Imao je svoje momente, ali nije mogao da se naigra fudbala protiv Crvene zvezde, jer su fudbaleri Partizana u svakoj prilici tražili kako da razigraju Dembu Seka na drugom beku. Možda je to bila greška, jer je Seol - kao i nekoliko puta ove sezone - igrao katastrofalan meč. Trifunović ga je nekoliko puta napao i uglavnom sticao prednost, pa je utisak da smo to mogli i češće da gledamo.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Jovan Milošević (do 80. minuta) - 6,5

Golom je popravio utisak, ali kao da je mogao da uradi još nešto više. Malo mu je falilo u prvom dijelu - a nekada je to zaista bila samo određena sitnica - da kreira nešto dobro za Partizan i tako nagradi i sebe za veoma dobru i borbenu partiju. Nije uspio u tome, pa i pored postignutog gola nije najbolje ocijenjeni fudbaler Partizana.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Janis Karabeljov (od 46. minuta ) - 6,5

Dovoljno je ubrzao igru Partizana na sredini terena da bi se njegov ulazak smatrao za dobar potez Srđana Blagojevića. Da li bi bilo korisnije da je ipak krenuo od starta?

Andrej Kostić (od 62. minuta) - 6,5

Znalo se da je "džoker" Srđana Blagojevića i da će dobiti šansu, ali je trener Partizana možda zakasnio sa njegovim uvođenjem. Crno-bijeli su imali inicijativu koju je Milojević "presjekao" uvođenjem Radonjića i drugim golom Zvezde, a onda je i Andreju Kostiću bilo daleko teže da postane junak u Humskoj. I u takvim okolnostima bio je prijetnja po gol, izuzetno korpulentan i težak za čuvanje u kaznenom prostoru.

Bibars Natho (od 62. minuta) - 6,5

Još je majstor koji je jednim ubacivanjem i jednim potezom može da trgne Partizan. Ovog puta nije to bio ni gol ni asistencija, bilo je to dodavanje asistentu, ali je pokazalo kakvo majstorstvo iskusni Izraelac ima u nogama.

Gajas Zahid (od 80. minuta) - bez ocene

Premalo vremena na terenu za konkretan učinak. Bilo ga je lijepo vidjeti poslije duge pauze.

Dušan Jovanović (od 84. minuta) - bez ocjene

Premalo vremena na terenu za konkretan učinak