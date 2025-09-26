"Nit luk jeo, nit luk mirisao": UEFA suspendovala Srbina na 10 godina zbog namještanja, pa izgubila na sudu

Dušan Puletić bio je suspendovan na 10 godina od strane UEFA, ali je uspio da dobije žalbu. To znači da ponovo može da se vrati na teren i da brani.

Srpski golman Dušan Puletić (36) suspendovan je na 10 godina od strane UEFA zbog namještanja meča. Ali, sada je došlo do potpunog preokreta pošto je njegova žalba usvojena i može da se vrati na teren i da ponovo igra fudbal. Agonija je završena na lijep način za njega i uskoro će moći opet da uživa na terenu.

Do haosa je došlo zbog meča između Arsenala i Tivta i Alaškerta koji je odigran u ljeto 2023. godine u Konferencijskoj ligi. Tada je Arsenal izgubio meč sa 6:1 i svi koji su bili akteri tog duela dobili su drakonsku kaznu. Dušan nije odustao, već je uložio žalbu koja je na kraju prihvaćena.

"Dvije i po godine mukotrpne borbe sa vjetrenjačama, dokazivanja mašineriji da sam kolateralna šteta. Što bi naš narod rekao 'nit luk jeo, nit luk mirisao'. Sada je to iza mene. U fudbalu sam 24 godine, nemam nijednu mrlju. Sve što radim, radim časno i dostojanstveno i na tom putu me vodi ljubav prema fudbalu. Osjetio sam na svojoj koži da se ovakve stvari dešavaju kada se nađeš na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme. Imao sam jasan cilj da dokažem da je fudbal za mene ljubav", rekao je Puletić za "Glas Srpske".

Zadovoljan je što se sve završilo onako kako je želio i što je suspenzija ukinuta.

"Nečasne radnje ovog tipa za mene su oduvijek bile nezamislive. Poslije senzacionalističkih naslova koji su se skoro dvije godine provlačili po medijima... Kao i u svakom segmentu života, pojavila se grupa ljudi koja je jedva dočekala da ispolji svoj osuđivački karakter, bez ijednog dokaza. Sve do ovog trenutka kada je sve opovrgnuto", dodao je Puletić.

Kako je uspio da dobije žalbu?

Posebnu zahvalnost za sve Dušan je imao za svog advokata Miću Petkovića i cijeli njegov advokatski tim. Oni su spriječili da na snazi ostane kazna zbog namještenog meča.

"Hvala Miću i cijelom timu na profesionalnoj i ljudskoj podršci. Od samog početka vjerovao je da nemam nikakve dodirne tačke sa optužbama koje mi se pripisuju. Ozbiljno je pripremao odbranu koja se bazirala na konkretnim činjenicama i dokazima i za njega nije postojala druga opcija osim te da potvrdi moju nevinost i neizmjerno sam mu na tome zahvalan. Hvala mojoj supruzi koja mi je bila najveća podrška kroz cijelu karijeru i prijateljima i ljudima iz fudbala koji su bili uz mene sve vrijeme i koji nisu dozvolili malicioznim ljudima da ukaljaju moje ime. Sve ovo je veliko životno iskustvo i podstrek da nastavim gdje sam stao. Ovo je velika pobjeda i dokaz da je Božija pravda uvijek iznad svega", zaključio je Puletić.

Ko je Dušan Puletić?

Dušan Puletić je rođen 5. januara 1989. godine u Loznici. Ponikao je u mlađim kategorijama Zemuna. U seniorskoj konkurenciji branio je za IMT sa Novog Beograda, Budućnost iz Dobanovaca, Bežaniju, Radnik iz Surdulice, BSK Borču, Kolubaru, Mačvu iz Šapca, Metalac iz Gornjeg Milanovca i onda opet za Kolubaru.

Prvi odlazak u inostranstvo bio je u Leotar iz Trebinja, pa je onda otišao u Tivat i branio za Arsenal. U srpskom fudbalu dobro se pamti i to što je kao golman Mačve 2018. godine uticao na eliminaciju Crvene zvezde iz Kupa Srbije i tada je imao "peckanje" sa Ričmondom Boaćijem na "Marakani".