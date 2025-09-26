Hristo Stoičkov debitovao protiv Žan Mari Pfafa - ali mu nikada nije dao gol! (FOTO)

Nakon 38 godina dva velikana svjetskog fudbala se susrela u Sarajevu.

Legendarni bugarski fudbaler Hristo Stoičkov svoj prvi nastup za reprezentaciju Bugarske zabilježio je 23. septembra 1987. godine u kvalifikacionoj utakmici protiv Belgije. Na golu "crvenih đavola" tada je stajao čuveni Žan-Mari Pfaf jedan od najboljih golmana Evrope tog vremena.

Utakmica se igrala u Sofiji i završena je pobjedom Bugarske rezultatom 2:0, ali interesantno je da Stoičkov, iako je debitovao, nije bio strijelac. Golove su postigli Nasko Sirakov i Lačezar Tanev.

„Imao sam mnogo prijatelja u fudbalu, među njima je Stoičkov. Debitovao je protiv Belgije, bilo je 2:0 za Bugarsku, rekao sam da može ići u Barselonu", izjavio je Pfaf.

Još zanimljivije – uprkos tome što su se obojica susretali na vrhunskom nivou i u reprezentativnim i klupskim okvirima (Pfaf je tada branio za Bayern, a Stoičkov postao zvijezda Barselone), nijednom Stoičkov nije pogodio Pfafovu mrežu, ni za reprezentaciju ni u klupskim duelima.

Ostaje upisana zanimljiva činjenica da je prvi korak Stoičkova u dresu Bugarske bio upravo protiv jednog od najboljih evropskih čuvara mreže, ali i da taj okršaj nikada nije rezultirao golom velikog Bugarina protiv slavnog Belgijanca.

