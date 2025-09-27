Novinari iz Italije i Španije: "Organizujte utakmicu veterana iz cijele Jugoslavije i svijeta"

Ugledni sportski novinari iz Evrope, Masimo Franki i Gijom Balag, na panelu "Grad, zajednica i brend – sport kao identitet", predložili su zanimljivu ideju za približavanje nekada bliskih naroda nakon raspada nekadašnje zajedničke države.

Španski i italijanski novinar u razgovoru na panelu Simposar 2025 u Sarajevu tokom razgovora o nemoćnosti formiranja Regionalne fudbalske lige čak i u mlađim kategorijama, predložili su da nekadašnje republike Jugoslavije naprave jednu utakmicu sa svojim fudbalskim legendama.

"Da se okupite negdje, evo za 15. Simposar i da u jednom jugoslovenskom timu igrate protiv npr. svjetskih fudbalskih zvijezda ili međusobno u dobroj vjeri", istakli su Franki i Gijom, ali treći panelista Robert Jazak, izrazio je ozbiljne sumnje u realizaciju takvog projekta.

"Iskreno ne vjerujem da je to moguće posebno da u istom timu Jugoslavije nastupe igrači iz Hrvatske, Srbije, BiH itd. Još su svježe rane iz rata i javnost u Sarajevu i Hrvatskoj takvu ideju ne bi dočekali sa simpatijama", istakao je nekadašnji direktor u Hrvatskom nogometnom savezu.

Međutim, Sabahudin Topalbećirević, koji je organizator manifestacije, naglasio je da je lično spreman da organizuje takvu utakmicu, a publika na panelu je reagovala spontanim aplauzom.

