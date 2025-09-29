"Blizu sam da budem trajni invalid": Trebalo da bude novi Mesi, sa 31 godinom hoće da mu ugrade protezu

Đerar Delofeu je bio jedan od najvećih fudbalskih talenata svijeta, a sada se bori ne samo da se vrati na teren nego i da ne ostane invalid.

Izvor: Shutterstock

Nekada je bio najveća zvezda "La Masije", ali poput Bojana Krkića takođe nije uspio da napravi karijeru kakva se očekivala. Iako Đerar Delofeu ima samo 31 godinu sada pokušava da se nekako vrati na teren.

Krilni napadač nije igrao od novembra 2022. godine, a povrede koje su ta pratile kroz celu karijeru sada su po mnogima i završile njegovo profesionalno bavljenje fudbalom. Ipak, koljeno koje ga muči bi mogao dovoljno da zacijeli da se vrati na teren.

"Biće jako teško, ali želim da ispišem istoriju. Mislim da mogu da budem igrač koji je najduže bio van terena, a koji se uspio da se vrati.To bi za mene bio veličanstven i prekrasan rekord. Želim da to uradim za svoju porodicu i za svoju djecu. Rođeni su znajući da sam igrač, a sada kada su malo stariji, traže od mene da se vratim, i to mi slama srce", rekao je Delofeu, nekadašnja nada Barselone.

Đerar Delofeu je ponikao u omladinskim kategorijama Barselone i debitovao je za prvi tim 2011. godine. Otišao je 2013. u Everton u potrazi za minutima, zatim u Sevilju, pa se vratio u Everton. Igrao je za Milan, a onda se 2017. vratio u Barselonu. Ipak, iako reprezentativac Španije u tom periodu nije uspio da se nametne pa je zaigrao za Votford. Od 2021. bio je u Udinezeu, a sada je bez kluba.

Sve je pošlo naopako kada se krajem 2022. godine desila infekcija hrskavice. Počeo je da gubi mišiće, nije mogao da trenira i poslije tri godine muke sada je konačno dobio dobre vijesti.

"Dolazi do zacjelivanja u području hrskavice jer bez toga, uz sudar kostiju o kost, povratak bi bio nemoguć. Hrskavica zacjeljuje, a sada moramo da očistimo područje i izgradimo više mišića kako bih mogao da se osjećam bolje i treniram ujutru i uveče.Prije sam trenirao jedan dan i onda dva pauzirao... To je nešto bliže trajnom invaliditetu, nošenju proteze u koljenu. Borim se protiv biologije, a i protiv ovoga", rekao je i pokazao na glavu.

"Mogu da ostanem trajni invalid"

"Morate da imate puno strpljenja, da budete kod kuće s porodicom kako biste emocionalno uravnotežili svoj um. Ne mogu izbrojati koliko sam puta razmišljao o odustajanju...Ali znate, imam i tim iza sebe, stručnjake za psihoneuroimunologiju na koje se oslanjam. Biće mi jako teško ako budem morao da odustanem. Pokušavaću do zadnjeg trenutka", rekao je Delofeu.

Sada mu je uzor po pitanju povratka na teren - Santi Kazorla. Nevjerovatni fudbalski mađioničar je poslije jezivih povreda i takođe prijetnje da ostane invalid uspeo da se vrati na teren i sa Ovijedom igra Primeru sa 40 godina. Poslije 11 operacija, on je i dalje tu.

"Pratimo se i razmjenjivali smo poruke. Santi je primjer za mene. Znam kako je ne moći uživati u svojoj strasti dok si mlad i stavljam se u njegovu kožu jer je on legenda i primjer prevladavanja nedaća", zaključio je Delofeu.

