Hirurg u šoku kad je vidio nalaze zvijezde Barselone: Fudbaler satima plakao zbog njegovih riječi

Teška povreda Gavija iz Barselone kome je ovo već drugi put da je "otišlo" koljeno.
Talentovani španski fudbaler Gavi doživio je novu tešku povredu zbog koje će mjesecima biti van terena. Jedan od najboljih produkata "La Masije" u posljednjoj deceniji zadobio je tešku povredu desnog koljena, odnosno oštećen mu je medijalni meniskus. Zbog toga mu je urađena artoskopska operacija.
Prema prvim prognozama, Gavi će biti van terena i do pet mjeseci, što inače nije tipično za ovakve povrede i operacije. Ipak, operisan je posebnom metodom kako bi se očuvala struktura koljena, a prema izvještajima madridskog lista "As" i hirurg je bio u šoku šta je vidio.
Navodno, nije mogao da vjeruje kada je pogledao Gavijeve snimke i zaprepastio se da hrskavice koljena mogu biti toliko oštećene kod 21-godišnjaka.
Takva reakcija hirurga pogodila je nesrećnog Gavija, koji je teško prihvatio ovakve vijesti i kažu da je satima bio neutješan, prije nego što ga je porodica umirila i saopštila da se takve stvari dešavaju i da mora da ih prihvati.
Pablo Martin Paez Gavira, poznatiji kao Gavi, debitovao je za Barselonu još kod Ronalda Kumana u avgustu 2021. godine. Tada je imao samo 17 godina i već su krenula poređenja sa Ćavijem, a do danas je odigrao preko 150 utakmica za Barselonu. Bilo bi i više da prije toga, u sezoni 2023/24, nije imao takođe još jednu tešku povredu koljena kada su mu pukli prednji ukršteni ligamenti.
Upravo zbog krhke građe i neštedenja u duelima, Gavi je ušao u problem sa povredama, a sada je njegov nastup na Svjetskom prvenstvu za Španiju takođe pod znakom pitanja.
