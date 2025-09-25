Hirurg u šoku kad je vidio nalaze zvijezde Barselone: Fudbaler satima plakao zbog njegovih riječi

Teška povreda Gavija iz Barselone kome je ovo već drugi put da je "otišlo" koljeno.

Izvor: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia

Talentovani španski fudbaler Gavi doživio je novu tešku povredu zbog koje će mjesecima biti van terena. Jedan od najboljih produkata "La Masije" u posljednjoj deceniji zadobio je tešku povredu desnog koljena, odnosno oštećen mu je medijalni meniskus. Zbog toga mu je urađena artoskopska operacija.

Prema prvim prognozama, Gavi će biti van terena i do pet mjeseci, što inače nije tipično za ovakve povrede i operacije. Ipak, operisan je posebnom metodom kako bi se očuvala struktura koljena, a prema izvještajima madridskog lista "As" i hirurg je bio u šoku šta je vidio.

Navodno, nije mogao da vjeruje kada je pogledao Gavijeve snimke i zaprepastio se da hrskavice koljena mogu biti toliko oštećene kod 21-godišnjaka.

Takva reakcija hirurga pogodila je nesrećnog Gavija, koji je teško prihvatio ovakve vijesti i kažu da je satima bio neutješan, prije nego što ga je porodica umirila i saopštila da se takve stvari dešavaju i da mora da ih prihvati.

Pablo Martin Paez Gavira, poznatiji kao Gavi, debitovao je za Barselonu još kod Ronalda Kumana u avgustu 2021. godine. Tada je imao samo 17 godina i već su krenula poređenja sa Ćavijem, a do danas je odigrao preko 150 utakmica za Barselonu. Bilo bi i više da prije toga, u sezoni 2023/24, nije imao takođe još jednu tešku povredu koljena kada su mu pukli prednji ukršteni ligamenti.

Upravo zbog krhke građe i neštedenja u duelima, Gavi je ušao u problem sa povredama, a sada je njegov nastup na Svjetskom prvenstvu za Španiju takođe pod znakom pitanja.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!