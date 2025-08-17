Najbolji igrač "Kosova" brutalno faulirao golmana Barselone!

Pogledajte strašan start Vedata Murićija na golmanu Barselone Đoanom Garsijom zbog kog je dobio direktan crveni karton.
Najbolji fudbaler tzv. Kosova Vedat Murići dobio je direktan crveni faul zbog brutalnog faula nad golmanom Barselone Đoanom Garsijom u 1. kolu La Lige. Divljački start dogodio se u 39. minutu kada je Murići visoko podigao nogu i pokušao da dođe do lopte prije golmana Barselone, ali je pogriješio u procjeni i grubo je faulirao novu "jedinicu" šampiona Španije.
Iako je na kraju pokušao da izmakne nogu i da ublaži udarac u glavu Đoana Garsije, Murići je i dalje napravio brutalan faul, tako da sudija nije imao kud nego da ga isključi. Pogledajte kako je to izgledalo:
Muriqipic.twitter.com/gQLr3tPfMW— Epic Red Cards (@epicredcards)August 16, 2025
Interesantno je da je prije toga i Morlanes dobio drugi žuti karton, tako da je Majorka ostala sa dvojicom igrača manje i prije isteka poluvremena, a u tom trenutku Barselona je već vodila 2:0 golovima Rafinje iz 7. i Ferana Toresa iz 23. minuta, a koji je zapravo najviše i iznervirao domaće fudbalere i publiku.
¡Así fue la conversación en el VAR que acabó con la expulsión por roja directa de Muriqi!pic.twitter.com/Su9WGnmfKf— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol)August 16, 2025
Tores je dao gol dok je jedan fudbaler Majorke ležao na travi i svi su stali očekujući da će meč biti prekinut, ali sudija se nije oglasio, tako da je gol ipak bio regularalan. Tu su igrači Majorke počeli mnogo grublje da igraju i do poluvremena su imali dva crvena kartona uz još četiri žuta, dok su ocijenili poslije meča da ih je sudija oštetio jer start Rafinje iz nadoknade prvog dijela - takođe nije okarakterisao za crveni. "To je bio grublji faul nego Murićijev", poručio je Rajo, fudbaler Majorke.
Tras expulsar a Muriqi y Morlanes y amonestar a Pablo Torre y Morey, el árbitro José Luis Munuera Montero saca la primera amarilla al Barça por esta entrada CRIMINAL de Raphinha.— Helena (@HdeHelena_RM)August 16, 2025
El brasileño va tardísimo y traba a Mateu Jaume a la altura de la rodilla.pic.twitter.com/vZIfhUzb1D
Konačan rezultat postavio je inače Lamin Jamal u 94. minutu, tako da je Barselona sa "laganih" 3:0 otvorila novi šampionat Španije u kome brani titulu.
Pogledajte i kako je izgledao golman Barselone Đoan Garsija kada je davao izjavu, sat vremena nakon grubog faula:
Y pensar que los RM se quejan de la roja a Muriqi...pic.twitter.com/sIaJTuxY2u— Prime Blaugrana (@PrimeblaugranaX)August 16, 2025
