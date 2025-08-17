Najbolji igrač "Kosova" brutalno faulirao golmana Barselone!

Pogledajte strašan start Vedata Murićija na golmanu Barselone Đoanom Garsijom zbog kog je dobio direktan crveni karton.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Najbolji fudbaler tzv. Kosova Vedat Murići dobio je direktan crveni faul zbog brutalnog faula nad golmanom Barselone Đoanom Garsijom u 1. kolu La Lige. Divljački start dogodio se u 39. minutu kada je Murići visoko podigao nogu i pokušao da dođe do lopte prije golmana Barselone, ali je pogriješio u procjeni i grubo je faulirao novu "jedinicu" šampiona Španije.

Iako je na kraju pokušao da izmakne nogu i da ublaži udarac u glavu Đoana Garsije, Murići je i dalje napravio brutalan faul, tako da sudija nije imao kud nego da ga isključi. Pogledajte kako je to izgledalo:



Interesantno je da je prije toga i Morlanes dobio drugi žuti karton, tako da je Majorka ostala sa dvojicom igrača manje i prije isteka poluvremena, a u tom trenutku Barselona je već vodila 2:0 golovima Rafinje iz 7. i Ferana Toresa iz 23. minuta, a koji je zapravo najviše i iznervirao domaće fudbalere i publiku.

¡Así fue la conversación en el VAR que acabó con la expulsión por roja directa de Muriqi!pic.twitter.com/Su9WGnmfKf — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol)August 16, 2025



Tores je dao gol dok je jedan fudbaler Majorke ležao na travi i svi su stali očekujući da će meč biti prekinut, ali sudija se nije oglasio, tako da je gol ipak bio regularalan. Tu su igrači Majorke počeli mnogo grublje da igraju i do poluvremena su imali dva crvena kartona uz još četiri žuta, dok su ocijenili poslije meča da ih je sudija oštetio jer start Rafinje iz nadoknade prvog dijela - takođe nije okarakterisao za crveni. "To je bio grublji faul nego Murićijev", poručio je Rajo, fudbaler Majorke.

Tras expulsar a Muriqi y Morlanes y amonestar a Pablo Torre y Morey, el árbitro José Luis Munuera Montero saca la primera amarilla al Barça por esta entrada CRIMINAL de Raphinha.



El brasileño va tardísimo y traba a Mateu Jaume a la altura de la rodilla.pic.twitter.com/vZIfhUzb1D — Helena (@HdeHelena_RM)August 16, 2025



Konačan rezultat postavio je inače Lamin Jamal u 94. minutu, tako da je Barselona sa "laganih" 3:0 otvorila novi šampionat Španije u kome brani titulu.

Pogledajte i kako je izgledao golman Barselone Đoan Garsija kada je davao izjavu, sat vremena nakon grubog faula:

Y pensar que los RM se quejan de la roja a Muriqi...pic.twitter.com/sIaJTuxY2u — Prime Blaugrana (@PrimeblaugranaX)August 16, 2025

