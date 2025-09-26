Paunović primorao Barselonu da strepi do kraja: Levandovski morao na teren za preokret

Barselona je gubila od Ovijeda, a onda je Robert Levandovski donio preokret protiv tima Veljka Paunovića za trijumf u Primeri.

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Ništa od šoka Veljka Paunovića i Ovijeda. Ako ništa drugo, bar su natjerali Barselonu da strepi do samog kraja. Na kraju je ekipa Hansija Flika napravila preokret i slavila na gostovanju sa 3:1 za tri važna boda.

Poveo je Ovijedo evrogolom Alberta Rejne sa oko 40 metara poslije velike greške golmana Đoana Garsije. Sa minusom je gostujuća ekipa otišla na pauzu, a onda je Erik Garsija u 56. minutu izjednačio rezultat. Shvatio je Flik da nema prostora za grešku pa je u 65. minutu uveo Roberta Levandovskog umjesto Rafinje i to mu se brzo isplatilo.

Arberto Rejna gol sa 40 metara protiv Barselone Izvor: Arena sport

Sjajni Poljak je u 70. minutu donio prednost Barsi, a konačan rezultat postavio je Ronald Arauho u 88. minutu na asistenciju Markusa Rašforda. Poslije šest kola Barsa ima pet pobjeda i 16 bodova, dva manje od prvoplasiranog Reala koji je upisao šest trijumfa u isto toliko mečeva. Ovijedo je trenutno u zoni ispadanja sa tri boda.