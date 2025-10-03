Završen 15. Memorijal "Dr Milan Jelić": Pehar osvojila ekipa Tekstilca

Ovogodišnji turnir okupio je 11 ekipa, a na kraju je tim iz Dervente bio najuspješniji.

Pobjedom Tekstilca iz Dervente nad Zvijezdom iz Gradačca od 3:0, u Modriči je završen trodnevni, petnaesti po redu memorijal „Dr Milan Jelić“. U meču za 3. mjesto beogradska Crvena zvezda savladala je novosadsku Petriku sa 5:0.

Ovogodišnji turnir okupio je 11 ekipa iz Srbije, Federacije BiH i Republike Srpske, a odigrano je 18 utakmica i postignuto 56 golova.

Hasan Zaketović iz gradačačke Zvijezde proglašen je za najboljeg fudbalera trodnevnog programa.

„To mi puno znači. Da na ovakvom turniru budem najbolji igrač. Hvala mojoj ekipi, trenerima, ali i organizatorima manifestacije“, rekao je on.

Najefikasniji strelac je Filip Kosijer iz Tekstilca, postigao je četiri pogotka.

„Daje mi motivaciju za dalji rad. Zadovoljstvo mi je što sam ispred drugih. Volio bih da napredujem, da postanem profesionalni fudbaler i da igram u Crvenoj zvezdi“, rekao je Kosijer.

Najpouzdaniji golman turnira bio je Aleksandar Plisnić iz Tekstilca.

„Imao sam puno odbrana, na kraju finala postigao sam i pogodak sa penala. Učestvovao sam u puno turnira gdje sam proglašen za najboljeg golmana. Nije mi modričko priznanje prvo“, kaže mladi golman.

Trener tima pobjednika Dejan Plisnić ističe da je zahvalan domaćinu na dobroj organizaciji.

„Ovo su nove lekcije za naše dječake. Imali smo mečeve protiv izuzetno jakih ekipa. Trudili smo se, iz meča u meč rasli smo. Imali smo i dva individualna priznanja. Primili smo dva gola, a postigli 12, zato smo i uspjeli. Ovo je prelijepo iskustvo za naše kadete. Odigrali smo vrhunski duel igru, taj dupli blok. Prezadovoljan sam“, kaže Plisnić.

Predsjednik Modriče Petar Jelić izrazio je žaljenje što su vremenske prilike bile nepovoljne, pa se to odrazilo na broj gledalaca na turniru.

„Što se tiče kvaliteta igre i ponašanja aktera, sve je bilo u najboljem redu. Čestitam Tekstilcu. Nisu slučajno plasirali se, kao prvaci srednjih škola Republike Srpske, na turnir u Brazil. Derventa potvrđuje trend dobrog rada omladinskih selekcija. Nadamo se da će ova generacija prokriti svoj put, da će izrasti nekoliko zvučnih imena. Odavno na ovom turniru nije bilo više rezultatske neizvesnosti, a ni kvalitet nije izostao, pogotovo u završnim utakmicama“, rekao je Petar Jelić.

Memorijal se organizuje u čast dr Milana Jelića, šestog predsjednika RS, prvog čovjeka fudbala u Srpskoj i u BiH, koji je iznenada preminuo 30.septembra 2007. u 52. godini života.

