Marko Arnautović: "Igrao bih za Real Madrid, da sam savršen"

Najveće Zvezdino pojačanje, Marko Arnautović, opširno govorio o karijeri.

Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović na tri gola je od rekorda u dresu reprezentacije Austrije. Pošto bi do kraja kvalifikacionog ciklusa mogao da postane najbolji strijelac u istoriji reprezentacije, austrijski mediji uradili su sa njim opširan intervju u kojem je napadač crveno-bijelih otkrio da bi bio fudbaler Real Madrida, da je savršen.

Prvo je Marko Arnautović govorio o svojim šansama da stigne rekordera Tonija Polstera, koji je otkrio da će mu pristojno čestitati kada rekord padne. Takođe, Arnautović se prisjećao prvog i najdražeg gola, a otkrio je i da će vjerovatno šutnuti penal iako prethodni nije realizovao.

"Ja ću se pristojno radovati", rekao je Marko uz osmijeh i nastavio: "Naravno da je to uvijek negdje u podsvijesti. Ali golman San Marina je i prošli put bio protiv mene. Trener određuje da li ću šutirati penal. Ako budem na terenu, najvjerovatnije ću šutirati. Čak i ako ne budem htio, oni će mi dati loptu. Uopšte se ne sjećam protiv koga sam sve postigao golove. Prvi je bio prije tačno 15 godina protiv Azerbejdžana. Aha, Loptu mi je dodao Majerhofer. Najviše pamtim gol sa Evropskog prvenstva 2024. godine zbog mog oca, koji je tada prolazio kroz težak period. Bile su mi suze u očima".

Najljepši gol u dresu Austrije postigao je protiv Norveške, a vjerovatno bi ih bilo još kada bi malo kalkulisao pred protivničkim golom. Ovako, Arnautović uvijek ima želju da šutne loptu iz sve snage - kada bi to znao da kontroliše igrao bi za Real Madrid, poput saigrača Davida Alabe.

"Protiv Norveške. Gdje se prečka i dan-danas trese", prisjeća se gola za 1:0 u pobjedi od 5:1 u Lincu prije godinu dana. I Zabicer me često napada zbog toga. Pita me - zašto uvijek moraš da šutiraš sto hiljada km/h na gol?", rekao je Arnautović i nastavio: "Uvijek sam agresivan kada sam ispred gola. To se desi u tom trenutku i to je nešto što mi nedostaje. Nisam savršen. Da sam savršen, bio bih u Real Madridu kao David Alaba. Zato je Hari Kejn - Hari Kejn. A ja sam ja. Naravno. I u mojim godinama, sa 36, još uvijek može da se uči".

Zašto Arnautovići ne žive u Beogradu?

Reprezentativac Austrije srpskog porekla prije nekoliko mjeseci stigao je u Crvenu zvezdu, ali je za sada sam u Beogradu. njegova supruga Sara ostala je da živi sa djecom u Italiji, a razdvojeni su zbog sportske karijere jedne od Markovih ćerki!

"Željeli smo da živimo zajedno, ali to je teško zbog konja. Ćerka Emilija je strastvena u preponskom jahanju i želi da nastavi sa tim. Moj otac mi nikada nije oduzeo loptu. Zašto bih ja svojoj ćerki oduzeo to čime se bavi. Morala je da bude među prvih 12 od 127 učesnika, a završila je kao deveta. Time se Emilija kvalifikovala za veliki turnir u Veroni. To je najveći turnir na svijetu za ponije", zaključio je fudbaler Crvene zvezde.

