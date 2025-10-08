Goran Stevanović selektor Tadžikistana: Kraljevski doček za Srbina, obukli ga u nošnju i poslali da vodi meč

Goran Plavi Stevanović je novi selektor Tadžikistana.

Nekadašnji fudbaler i trener Partizana Goran Stevanović ima novi posao. Nakon što je prethodni put radio 2024. godine kada je predvodio Napredak iz Kruševca sada je postavljen za selektora Tadžikistana.

Na spektakularnom predstavljanju u Dušanbeu vidjeli smo sve, pa i oblačanje iskusnog stručnjaka u tadžikistansku narodnu nošnju. Cilj će mu biti da izbori plasman na Kup Azije koji je na programu u Saudijskoj Arabiji 2027. godine.

Već 9. oktobra će debitovati Stevanović u duelu sa reprezentacijom Maldiva, a onda će pet dana kasnije dva tima ponovo igrati. Prvi meč je u Dušanbeu, drugi na Maldivima, a do kraja kvalifikacija u Bangkoku u novembru ovaj tim igra sa Istočnim Timorom. Osim velikog broja fudbalera iz domaćeg prvenstva u timu su igrači koji nastupaju u Uzbekistanu, Gruziji, Indoneziji, Bugarskoj i Rusiji.

Gdje je sve radio Goran Stevanović?

Ogroman dio života proveo je u Partizanu, prvo kao omladinac, a onda od 1983. do 1991. godine u prvom timu. Zatim je imao dugu internacionalnu karijeru, a prvi klub koji je vodio bio mu je Čukarički 2001. godine.

Vodio je u Srbiji Železnik i Napredak, kao i Partizan u sezoni 2009/10. Bio je selektor U21 selekcije Srbije, asistent u stručnom štabu A tima naše države, kao i selektor Gane. Radio je u Omanu i Kini, tako da mu Azija nije nepoznata.

