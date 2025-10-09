logo
Strahinja Pavlović briljantan u Milanu: Srbin na meti Barselone, Čelsija i Arsenala

Strahinja Pavlović briljantan u Milanu: Srbin na meti Barselone, Čelsija i Arsenala

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
0

Italijanski mediji pišu hvalospjeve o reprezentativcu Srbije Strahinji Pavloviću, a njegove partije u dresu Milana privukle su i evropske velikane.

Strahinja Pavlović briljantan u Milanu: Srbin na meti Barselone, Čelsija i Arsenala Izvor: Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Defanzivac Milana i reprezentacije Srbije Strahinja Pavlović postao je jedan od najistaknutijih igrača pod vođstvom Masimilijana Alegrija ove sezone, pomažući "rosonerima" da vrate stabilnost nakon nesigurnog starta.

Srpski centralni bek sada je ključna figura u timu koji se nalazi na trećem mjestu u Seriji A i koji je prošao u osminu finala Kopa Italije.

Nakon poraza od Kremonezea na početku sezone, Milan je ostao neporažen u posljednje četiri utakmice, primivši samo jedan gol i to iz penala protiv Napolija.

Pavlović, zajedno s Fikajom Tomorijem i Mateom Gabijem, čini defanzivni trio koji je teško probiti za protivnike.

Njegovi nastupi kombinuju defanzivnu čvrstinu s impresivnim nošenjem lopte i prodorima naprijed, što mu je donijelo pohvale navijača i analitičara, pišu italijanski mediji.

Ranije kritikovan zbog svoje agresivnosti i tehničkih ograničenja, Pavlović se sada etablirao kao pouzdan stub odbrane Milana. Njegov napredak nije prošao nezapaženo, pa su evropski velikani Barselona, Čelsi i Arsenal, postali zainteresovani.

Pomno prate njegov razvoj jer su procijenili da će Pavlovićeva tržišna vrijednosti rapidno porasti do 70 miliona evra. Uspon 24-godišnjaka iz selekcije Srbije ukazuje da bi uskoro mogao postati jedan od najtraženijih defanzivaca u Evropi.

(MONDO)

Tagovi

Strahinja Pavlović Milan Serija A fudbal

Komentari 0

