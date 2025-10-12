"Pogledajte minutažu i gdje igramo... Ovo je realnost": Dušan Vlahović o porazu Srbije od Albanije

Dušan Vlahović se oglasio o porazu Srbije od Albanije i istakao da je prvi morao da bude bolji.

Izvor: MN PRESS

Srbija je odigrala jako loš meč u Leskovcu i izgubila od Albanije 1:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a nakon obraćanja Aleksandra Mitrovića i selektora Dragana Stojkovića sada se oglasio i Dušan Vlahović. Napadač selekcije Srbije se složio sa kolegama iz nacionalnog tima da je ovo najteži poraz u karijeri.

"Nije lako, meni je sigurno najteži poraz od kada sam u reprezentaciji, a mislim da i ostali momci osjećaju isto. Težak dan za nas, teško veče, nema šta da se doda", rekao je Vlahović na startu.

Upitan je da li je srpskim fudbalerima smetalo to što podrška publike sa tribina nije bila adekvatna. Nije to neki odlučujući faktor prema mišljenju napadača srpskog tima.

"Mi smo se fokusirali na teren, jedino kada lopta nije u igri možeš nešto da čuješ. Kada igraš i kada si u fokusu rijetko kada čuješ nešto sa tribina. Mislim da je trebalo da pobijedimo danas. Bila je utakmica koja mora da se pobijedi po svaku cijenu, ali nismo uspjeli. Idemo u Andoru i sigurno će nam biti teško, ali moramo da se oporavimo od ove utakmice i naravo da moramo da pobijedimo. Moramo i dalje da se nadamo", nalgasio je on.

Promašio najbolje šanse

Na konstataciju da su "dvije najbolje šanse bile njegove" rekao je da mu je to jasno i da je morao da bude bolji u tim odsutnim momentima utakmice.

"Da znam... Uf, ja bih najviše volio da sam dao gol. Sigurno više od svih. Nisam uspio, to sam rekao u svlačionici jako mi je žao. Želio sam najbolje, nema šta puno da se kaže. Ne tražim sebi alibi ili nešto... Teško je da se priča. Slažem se sa vama, trebalo je da dam gol. Da sam dao gol u prvom poluvremenu utakmica bi dobila drugačiji tok i mislim da bi pobijedili. Ipak šta bi bilo kad bi bilo..."

Ovo je realnost

Izvor: MN PRESS

Naglasio je da su minutaža, kvalitet srpskih igrača, te klubovi u kojima igraju takvi da je ovo ipak realnost srpskog fudbala.

"Nismo igrali dobro, nismo pobijeđivali neke utakmice, desio se težak poraz protiiv Engleza i normalno je da su ljudi nezadovoljni. Mislim da je to realnost u ovom momentu. Očigledno je tako. Pogotovo ako pogledamo minutažu naših igrača i klubove u kojima igramo mislim da je to realnost. Idemo dalje, moramo da se držimo zajedno. Atmosfera je među nama jako dobra. Mislim da imamo dobar kolektiv što se toga tiče. Biće sigurno uspona i padova, ima dosta novih momaka akoji treba da se naviknu", dodao je on.

Na kraju je istakao da je atmosfera u reprezentaciji bila dobra.

"Msilim da je najbolje da stvari koje smo rekli u svlačionici ostanu u svlačionici. Pošao sam od sebe kada sam pričao i naravno da sam trebao bolje. Šta je tu je, meni je najžalije, najteže. Idemo dalje, čeka nas nova utakmica za tri dana. U fudbalu se stvari mijenaju jako brzo. Žao mi je što smo izgubili utakmicu, ali hajde da pričamo o igri, a ne o kalkulacijama", završio je on.

