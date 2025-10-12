"Odjavili" Piksija i reprezentaciju, pa se našli u Aziji: Još jedan srpski veteran stigao kod Dušana Tadića

Bivši reprezentativac Srbije Darko Lazović potpisao za Al-Vahdu i postao saigrač Dušanu Tadiću u Abu Dabiju.

Srpski internacionalac Darko Lazović (35) potpisao je za Al-Vahdu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Na taj način, postao je saigrač bivšem kapitenu reprezentacije Dušanu Tadiću (36).

"Al-Vahda saopštava da je kompletiran transfer srpskog fudbalera Darka Lazovića, koji dolazi kao slobodan igrač da pojača naš tim. Uprava kluba želi mu dobrodošlicu na naš stadion 'Dom šampiona' i želi mu sreću i uspjehe. Fudbaler je, sa svoje strane, izrazio duboku zahvalnost klubu i menadžmentu za pruženo povjerenje", saopšteno je.

Darko Lazović proveo je 10 godina u Italiji, gdje je nakon odlaska iz Crvene zvezde igrao za Đenovu četiri godine, pa šest za Veronu, sa kojom se rastao ovog ljeta. U međuvremenu je bivšem selektoru Srbije Draganu Stojkoviću rekao da se povukao iz nacionalnog tima, što je Piksi saopštio javnosti u septembru prošle godine.

"Lazović mi rekao da je fokusiran na klupski fudbal"

"Odmah poslije izjave kapitena Tadića sam dao izjavu o tome. O bivšima sve najbolje. Hipotetički je da li bih ga sada zvao. Poštujem svaku odluku igrača. On je dao veliki doprinos, ali želi da se posveti klupskim obavezama. Razgovarao sam sa Lazovićem iz Verone, on mi je isto rekao da je fokusiran na klupski fudbal. Ako još neko neće da igra, morao bi javnosti da objasni zašto neće da igra. Lazović je imao povrede, povredice, dovoljno da ne igra ili bude zamijenjen. Nisam želio da rizikujem pred Evropsko prvenstvo. Kao i za Radonjića, koji je imao minutažu kakvu je imao. Sa Darkom Lazovićem sam se čuo prije 15 dana. Rekao mi je da hoće da se posveti klupskoj karijeri, on se zbog godina ne vidi na Svjetskom prvenstvu...", rekao je Piksi o krilnom fudbaleru iz Čačka.

Takođe, ovog ljeta bio je dovođen u vezu sa Crvenom zvezdom, ali ipak je odlučio da u ovoj fazi karijere igra u Aziji.