Bivši golman Pari Sen Žermena Aleksandre Letelije je u penziji.

Francuski golman Aleksandre Letelije (34) odlučio je da stavi tačku na fudbalsku karijeru. Ova vijest možda nije zanimljiva na prvi put, ali treba imati u vidu da je posljednjih nekoliko sezona Letelije bio čovjek sa najboljim poslom na svijetu! Izuzetno dobro plaćen Francuz pune četiri sezone bio je treći golman Pari Sen Žermena i u tom periodu samo je dva puta - ukupno 17 minuta - morao na teren.

Iskusni čuvar mreže je nakon nešto više od godinu dana bez kluba objavio da završava igračku karijeru. Njemu je prethodnog ljta istekao ugovor sa Pari Sen Žermenom, a kako u međuvremenu nije stigla adekvatna ponuda odlučio je da ode u penziju. Naravno, teško je bilo zamisliti ponudu koja će njega zadovoljiti jer je kao golman PSŽ uživao u velikim uspejsima kluba, a da uopšte nije morao da nastupa.

Kakvu je karijeru imao Letelije?

Nakon što je čak 10 godina proveo u mlađim kategorijama Pari Sen Žermena, od čega je posljednje sezone branio za B tim, francuski čuvar mreže je napustio tim iz Pariza u ljeto 2010. godine. Pojačao je Anže i u tom timu proveo narednih 10 sezona - istina, ne u potpunosti. Tokom šest sezona je upisivao nastupe za rezervni tim, a išao je i na pozajmice u Jang bojs, Trou i Sarpsborg.

Ni u jednom od tih timova Aleksandre Letelije nije uspio da se ustali, kao ni u Orleanu za koji je nastupao tokom 2020. godine. Ipak, povremeni nastupi u drugom rangu francuskog fudbala bili su dovoljni da ga PSŽ vrati tamo gdje je i počeo karijeru, kao jedan od najtalentovanijih golmana u Francuskoj.

Gledajući svih 15 godina karijere Aleksnadre Letelije zabilježio je tek 92 nastupa, ako se ne računaju rezervni timovi za koje je branio u nižim ligama. Čak 63 puta branioo je za Anže, dok je dvocifren broj mečeva odradio još samo na golu Sarpsborga čiju je mreu čuvao 15 puta. Šest puta je nastupio za Orlean, pet puta za Trou, a jednom za Jang bojs - tokom posljednje četiri sezone dva puta je bio među stativama Pari Sen Žermena.

Krajem maja 2022. godine na meču posljednjeg kola u prvenstvu, Letelije je dobio priliku u poslednjih sedam minuta. Zamijenio je Kejlora Navasa u ubedljivoj pobjedi (5:0) i zbog toga se vodi da je osvojio šampionsku titulu. Slična situacija desila se i početkom juna 2023. godine, kada je posljednjih deset minuta branio umjesto Donarume, ali je tada Klemon pobijedio favorizovane Parižane (3:2).

