Lamin Dijara se vratio u srpski fudbal: Ima 42 godine i ne može da se zasiti golova

Vratio se miljenik Grobara i gledaćemo ga uskoro opet na srpskim terenima.

Izvor: MN PRESS

Senegalski napadač Lamin Dijara ima 42 godine, ali se uželio fudbala i zbog toga se vraća na teren. U penziji je zvanično još od 2019. godine, kada je "odradio" ugovor u turskom Elazigsporu, da bi se sada vratio u Srbiju gdje će igrati niželigaški fudbal, za svoju dušu.

Tako je Lamin Dijara postao napadač Brzog Broda koji se takmiči u Srpskoj ligi Istok, odnosno trećem rangu srpskog fudbala, odnosno radi se o klubu koji je sa područja Niša.

Vidjećemo kako će izgledati ovaj angažman i koliko Lamin Dijara može da pomogne Brzom Brodu da se "podigne" u ligu iznad, posebno ako znamo da šest godina nije igrao profesionalni fudbal, ali nas je još iz perioda u Partizanu navikao da mu je obično potrebna samo jedna lopta kako bi pokazao majstorstvo.

Podsjetimo, Lamin Dijara je u Partizan stigao 2007. godine iz Zrinjskog, a nije mu dugo trebalo da postane ljubimac navijača. Postigao je 75 golova za pet sezona u srpskom fudbalu, a igrao je još i za Al Šabab, Antalijaspor, Goztepe i Elazigspor.

U ovom trenutku Brzi Brod je u donjem dijelu tabele Srpske lige Istok.