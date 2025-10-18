Inter "minimalcem" u Rimu iskoristio poraz Napolija i preuzeo vrh tabele! (VIDEO)

Milanski Inter je ponovo lider Serije A!

Izvor: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je pomalo neočekivano Napoli poražen u Torinu, koji je slavio golom Đovanija Simeonea (1:0), neroazuri su trijumfom nad Romom na "Olimpiku" preuzeli prvo mjesto na tabeli šampionata Italije.

ROMA - INTER 0:1 (0:1)

Gosti iz Milana su već u šestom minutu stigli do prednosti pogotkom Anžea Bonija, što se na kraju ispostavilo dovoljnim za pobjedu u Rimu!

Nikolo Barela je odličnim pasom spojio francuskog fudbalera sa golmanom Rome Miletom Svilarom, kojem je lopta prošla kroz ruke do mreže - 0:1.

⚫️ Bonny ouvre le score pour l’Inter !#RomaInterpic.twitter.com/1l0hXhdWqR — Actualité - Serie A (@ActualiteSerieA)October 18, 2025

Sedam minuta kasnije "vučica" je bila blizu izjednačenje kada je Brajan Kristante šutirao tik iznad prečke.

Na samom početku drugog dijela, Svilar je spasio rimski tim nakon kontranapada i udarca Denzela Damfrisa, da bi samo minut kasnije na drugoj strani, odlično reagovao i golman Rome Jan Zomer skinuvši "zicer" Paula Dibale.

Argentinski napadač je i u 56. minutu sjajno šutirao iz slobodnog udarca sa 20 metara, međutim, ponovo je Zomer bio na visini zadatka.

Nakon tačno sata igre na "Olimpiku", izabranici Đam Pjera Gasperinija su propustili još dvije stopostotne šanse! Najprije Zeki Čelik je s pet metara šutirao u spoljni dio mreže, doduše bio je izblokiran, a nakon kornera, Artem Dovbik je iz peterca tukao iznad prečke!

Ukrajinski napadač je imao i u 88. minutu novu stopostotnu šansu i opert je Zomer bio heroj Intera, koji je zasjeo na vrh tabele, barem do nedjelje kada bi Milan eventuanim trijumfom nad Fiorentinom mogao da stigne do liderske pozicije.



