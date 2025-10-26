Mitrovića otjerali, Sergeju dali čitavo bogatstvo: Milinković-Savić produžio saradnju sa Al Hilalom

Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić potpisao novi ugovor sa Al Hilalom.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profime

Nekadašnji srpski reprezentativac Sergej Milinković-Savić potpisao je novi ugovor sa Al Hilalom. Iako je vezista imao ponude da se vrati u Evropu, ostaće u Saudijskoj Arabiji do ljeta 2028. godine. Detalji ugovora nisu poznati, ali nema sumnje da je dobio bogato povećanje u odnosu na prošlu sezonu, kao i nagradu za vernost.

Pisalo se o interesovanju Juventusa koji je računao na slavu i ime, ali Sergej je očigledno pronašao svoje "mjesto pod suncem" u Saudijskoj Arabiji. Arapi su se olako odrekli srpskog napadača Aleksandra Mitrovića, ali nisu željeli da puste Sergeja koji je prošle sezone bio najbolji igrač u timu.

"Od prvog dana kada sam došao, osjetio sam nešto drugačije. Navijači, klub, duh, kao nigdje drugo. U Al Hilalu, svaki momenat ima značenje, svaka pobjeda ima poseban ukus. Ovde naučiš da ambicija nikad ne prestaje da raste. Ovdje sam doživio najbolje momente. Ono što me povezuje sa ovim klubom je više od ugovora. Odluka je bila laka - ostajem. Slava nikada nije bila bliža", poručio je Milinković-Savić prilikom potpisivanja ugovora.

The President Nawaf Bin Saad with Sergej Savić during the ceremony of the signing ✍️pic.twitter.com/4bHWK7heaB — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN)October 26, 2025

Iako nisu poznati detalji ugovora, spekuliše se da je Milinković-Savić dogovorio sumu od 80 miliona evra sa bonusima. Sergej je odigrao 110 utakmica za Al Hilal, postigao je 33 gola i upisao 26 asistencija, dok je ove sezone dao po dva gola i dvije asistencije.

