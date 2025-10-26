logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mitrovića otjerali, Sergeju dali čitavo bogatstvo: Milinković-Savić produžio saradnju sa Al Hilalom

Mitrovića otjerali, Sergeju dali čitavo bogatstvo: Milinković-Savić produžio saradnju sa Al Hilalom

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić potpisao novi ugovor sa Al Hilalom.

Sergej Milinković Savić produžio ugovor sa Al Hilalom Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profime

Nekadašnji srpski reprezentativac Sergej Milinković-Savić potpisao je novi ugovor sa Al Hilalom. Iako je vezista imao ponude da se vrati u Evropu, ostaće u Saudijskoj Arabiji do ljeta 2028. godine. Detalji ugovora nisu poznati, ali nema sumnje da je dobio bogato povećanje u odnosu na prošlu sezonu, kao i nagradu za vernost.

Pisalo se o interesovanju Juventusa koji je računao na slavu i ime, ali Sergej je očigledno pronašao svoje "mjesto pod suncem" u Saudijskoj Arabiji. Arapi su se olako odrekli srpskog napadača Aleksandra Mitrovića, ali nisu željeli da puste Sergeja koji je prošle sezone bio najbolji igrač u timu.

"Od prvog dana kada sam došao, osjetio sam nešto drugačije. Navijači, klub, duh, kao nigdje drugo. U Al Hilalu, svaki momenat ima značenje, svaka pobjeda ima poseban ukus. Ovde naučiš da ambicija nikad ne prestaje da raste. Ovdje sam doživio najbolje momente. Ono što me povezuje sa ovim klubom je više od ugovora. Odluka je bila laka - ostajem. Slava nikada nije bila bliža", poručio je Milinković-Savić prilikom potpisivanja ugovora.

Iako nisu poznati detalji ugovora, spekuliše se da je Milinković-Savić dogovorio sumu od 80 miliona evra sa bonusima. Sergej je odigrao 110 utakmica za Al Hilal, postigao je 33 gola i upisao 26 asistencija, dok je ove sezone dao po dva gola i dvije asistencije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sergej Milinković-Savić fudbal Al Hilal transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC