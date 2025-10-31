logo
Srbija želi finale Lige Evrope u Surčinu: Kandidatura već poznata, znaju se i protivnici

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Finale Lige Evrope za sezonu 2026/27 moglo bi da se igra na Nacionalnom stadionu u Surčinu.

Srbija želi finale Lige Evrope Izvor: Ministarstvo finansija Srbije

Srbija gradi Nacionalni stadion u Surčinu, koji bi u budućnosti trebalo da bude dom fudbalske reprezentacije i važan adut za organizaciju velikih takmičenja, a već se zna koji je prvi veliki meč koji bismo mogli da gledamo nadomak Beograda. Stadion koji će biti najmoderniji u ovom dijelu svijeta mogao bi da bude domaćin finala Lige Evrope za tri godine.

Zapravo, UEFA je saopštila da već pristižu ponude za domaćinstvo finala takmičenja 2028. i 2029. godine. Nacionalni stadion trebalo bi da bude završen tokom 2027. godine, a već nekoliko mjeseci kasnije na njemu bi moglo da se igra evropsko finale, tačnije utakmica za trofej u Ligi Evrope. Konkurenti su: Park prinčeva u Parizu ili stadion Liona (u završnom krugu naći će se samo jedan), stadion Juventusa u Torinu i Nacionalna arena u Bukureštu.

Svi pomenuti stadionu konkurisali su i za finale Lige Evrope 2028. godine, osim Nacionalnog stadiona u Surčinu koji je konkurisao isključivo za 2027. godinu. Naravno, kandidature za organizaciju finalnih mečeva mogu i dalje da se podnose, a krajnji rok je 10. jun 2026. godine.

Nacionalni stadion u Surčinu trebalo bi da ima kapacitet od oko 60.000 mjesta, a njegova izgradnja koštaće oko 970 miliona evra. Nalaziće se u blizini aerodroma "Nikola Tesla", autoputa Beograd - Zagreb, kao i autoputa "Miloš Veliki" koji je otvoren prije nekoliko godina. U blizini Nacionalnog stadiona gradi se prostor na kojem će biti organizovana izložba EXPO 2027, a do ove lokacije trebalo bi da bude sproveden i jedan krak pruge - od stadione Zemun.

Tagovi

Srbija Liga Evrope Surčin

