Agent prijetio pištoljem poznatom fudbaleru: Nezapamćen skandal u Premijer ligi

Incident od prije dva mjeseca glavna je tema medija u Velikoj Britaniji, jer je bivši menadžer napao fudbalera Destinija Udogija iz Totenhema.

Izvor: David Klein / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaler Totenhema Destini Udogi (22) proživio je pravu dramu pošto mu je njegov bivši menadžer na ulici pretio pištoljem! Britanska javnost tek sada je saznala detalje incidenta koji se dogodio prije oko dva mjeseca, u Barnetu, dijelu Londona koji inače važi za miran kraj. Navodno, nekadašnji agent lijevog beka tima iz Londona potegao je pištolj na ulici kako bi zaprijetio svom klijentu.

Sve se dogodilo 6. septembra dok je Destini udogi šetao sa prijateljima, a nakon što je odlučio da raskine saradnju sa jednim i započne sa drugim menadžerom. Bivšem agentu reprezentativca Italije porijeklom iz Nigerije nije se svidjela takva odluka, pa je povukao veoma radikalan potez i poznatom fudbaleru priprijetio pištoljem.

"Niko nije povrijeđen. Muškarac star 31 godinu uhapšen je 8. septembra pod sumnjom na posjedovanje oružja sa namjerom, ucjenjivanje i vožnju bez dozvole. On je pušten uz kauciju dok istraga traje", navodi se u saopštenju policije, a za sada je poznato i da je osumnjičeni ranije učestvovao u ucjenjivanju još jednog mladića.

Postupak je u toku, pa za sada nema izjava fudbalera na ovu temu, ali je Totenhem iskoristio trenutak i kratkim saopštenjem pojasnio o čemu se radi. "Pružamo podršku Destiniju i njegovoj porodici od trenutka incidenta i nastavićemo to da činimo. Kako je riječ o pravnom postupku, ne možemo dodatno komentarisati", naveo je portparol kluba iz Londona.

Ko je Destini Udogi?

Lijevi bek Totenhema i reprezentacije Italije porijeklom je iz Nigerije, ali je rođen u Veroni 2002. godine. Ponikao je u istoimenom klubu iz svog rodnog grada, a stigao je i do prvog tima Verone prije nego što je počeo da mijenja timove. Igrao je na pozajmici za Udineze, prodan je Totenhemu i opet je nastupao za Udineze kao pozajmljeni igrač.

Udogi ima gotovo 40 mečeva u mlađim kategorijama reprezentacije Italije, a već 12 puta nastupio je za seniorsku selekciju svoje zemlje. Sa druge strane, u Totenhemu je ove sezone odigrao deset mečeva, ali je zbog povrede mučio da uhvati ritam i izbori se za veću minutažu.