Fudbaler uhvaćen u preljubi: Influenserka razbila vrata i zatekla ga na djelu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Kamerunski fudbaler Engamaleu uhvaćen je u preljubi i zbog toga mu prijeti ozbiljna kazna reprezentacije.

Nikola Mumi Engamaleu uhvaćen u preljubi Izvor: Tiktok/NikkiSeev/Screenshot

Kamerunski fudbaler Nikola Mumi Engamaleu uhvaćen je u preljubi i njegova djevojka je sve objavila na društvenim mrežama što bi moglo da mu uništi i fudbalsku karijeru. Engamaleu je snimljen sa drugom djevojkom, a čak je morala da reaguje i policija na poziv njegove partnerke, inače ruske influenserke Niki Sej.

O čemu se radi? Ruska influenserka stigla je u stan zajedno sa prijateljicom u namjeri da uhvati Engamaleu na djelu, a fudbaler nije htio da otvori vrata, tvrdeći da mu je "ujak došao u goste". Zbog toga je ona pozvala policiju i klupko se polako odmotalo...


Kada je policija razvalila vrata, imala je šta da vidi, u sobi je bila druga žena koju je Niki Sej snimila. Poslije toga je puklo između influenserke i fudbalera, tako da je Niki Sej već spakovala svoje stvari i iselila se, dok su se čak i lokalne vlasti uključile u rješavanje spora o kome priča već cijela Rusija.


Naravno, uticajna influenserka koju prati više od milion ljudi objavila je detalje na Instagramu i tako se osvetila preljubniku.

Inače, Engamaleu je "uhvaćen" u šortsu reprezentacije Kameruna i za dva dana bi trebalo da igra u kvalifikacijama protiv DR Konga, međutim poslije svega što se desilo na privatnom planu - to je malo vjerovatno.

Ko je Engamaleu?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Kamerunski fudbaler koji igra na mjestu krila ponikao je u Koton sportu, u svojoj rodnoj zemlji, a onda se 2016. godine preselio u Austriju gdje je igrao za Altah. Poslije samo jedne sezone, primjećuje ga Jang Bojs gdje je igrao godinama i pomogao je da osvoje četiri državne titule, igrajući i protiv Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kada je srpski prvak bio uspješniji. Od 2022. godine je u Dinamu iz Moskve.

Što se tiče reprezentacije Kameruna, iz koje možda bude izbačen poslije ovog skandala, do sada je odigrao čak 63 utakmice i postigao je pet golova.

