Fudbaler uhvaćen u preljubi: Influenserka razbila vrata i zatekla ga na djelu

Kamerunski fudbaler Engamaleu uhvaćen je u preljubi i zbog toga mu prijeti ozbiljna kazna reprezentacije.

Kamerunski fudbaler Nikola Mumi Engamaleu uhvaćen je u preljubi i njegova djevojka je sve objavila na društvenim mrežama što bi moglo da mu uništi i fudbalsku karijeru. Engamaleu je snimljen sa drugom djevojkom, a čak je morala da reaguje i policija na poziv njegove partnerke, inače ruske influenserke Niki Sej.

O čemu se radi? Ruska influenserka stigla je u stan zajedno sa prijateljicom u namjeri da uhvati Engamaleu na djelu, a fudbaler nije htio da otvori vrata, tvrdeći da mu je "ujak došao u goste". Zbog toga je ona pozvala policiju i klupko se polako odmotalo...

Kada je policija razvalila vrata, imala je šta da vidi, u sobi je bila druga žena koju je Niki Sej snimila. Poslije toga je puklo između influenserke i fudbalera, tako da je Niki Sej već spakovala svoje stvari i iselila se, dok su se čak i lokalne vlasti uključile u rješavanje spora o kome priča već cijela Rusija.

Nicolas Moumi Ngamaleu is going through a storm right now.



Private chats between him and the alleged girlfriend have already leaked online, adding more pressure just days before he joins Cameroon’s squad for the CAF World Cup Qualifier playoffs in Rabat.



This is tough.

Naravno, uticajna influenserka koju prati više od milion ljudi objavila je detalje na Instagramu i tako se osvetila preljubniku.

Inače, Engamaleu je "uhvaćen" u šortsu reprezentacije Kameruna i za dva dana bi trebalo da igra u kvalifikacijama protiv DR Konga, međutim poslije svega što se desilo na privatnom planu - to je malo vjerovatno.

Ko je Engamaleu?

Kamerunski fudbaler koji igra na mjestu krila ponikao je u Koton sportu, u svojoj rodnoj zemlji, a onda se 2016. godine preselio u Austriju gdje je igrao za Altah. Poslije samo jedne sezone, primjećuje ga Jang Bojs gdje je igrao godinama i pomogao je da osvoje četiri državne titule, igrajući i protiv Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kada je srpski prvak bio uspješniji. Od 2022. godine je u Dinamu iz Moskve.

Što se tiče reprezentacije Kameruna, iz koje možda bude izbačen poslije ovog skandala, do sada je odigrao čak 63 utakmice i postigao je pet golova.