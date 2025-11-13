Legendarni fudbaler optužen za prevaru zbog 600.000 evra: Dominirao sa Mesijem, a sad bi mogao na sud

Andres Inijesta našao se na udaru vlasti u Peruu zbog prevare, tvrdi da je nevin i da mu sve to drugi namještaju. Čeka ga suđenje...

Andres Inijesta (41) nalazi se na udaru vlasti u Peruu. Optužen je za prevaru, pokrenuta je istraga i cijeli taj slučaj mogao bi da završi na sudu. Očekuje se da će svi detalji da budu provjereni prije konačne odluke o suđenju, ali za sada ne izgleda ni malo dobro za legendarnog fudbalera.

Tužioci u Peruu otvorili su istragu zbog prevare od 600.000 evra. Navodno je osnovao kompaniju 2023. godine koja je trebalo da organizuje fudbalske i muzičke događaje, a Inijesta je trebalo da bude promoter svega toga.

U tom periodu organizovan je navodno samo jedan događaj tog tipa, poslije čega je firma proglasila bankrot sredinom 2024. godine. Investitori tvrde da je novac samo nestao, da im nije refundiran i žele svoje pare.

Šta je rekao Inijesta?

Inijesta tvrdi da je sve urađeno po zakonu, da su optužbe lažne i demantuje sve te navode. Slučaj je i dalje u procesu istrage i dok se to ne završi neće biti donijeta odluka o eventualnom suđenju.

Inijesta je prošao kroz omladinsku školu Barselone, tu je i zaigrao i sa Ćavijem i Leom Mesijem činio je udarni trio Barse. Zajedno su osvojili devet titula u Primeri, četiri Lige šampiona, šest Kupova kralja, pošto nije dobio produžetak ugovora, a htio je još da igra, otišao je u Japan, igrao za Visel Kobe, pa na kraju je završio u Emiratima. Sa reprezentacijom Španije je osvojio Svjetsko prvenstvo 2010. godine i dva evropska prvenstva (2008. i 2012. godine).