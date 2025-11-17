logo
Evo ko sve ide na Svjetsko prvenstvo 2026: "Kosovo", Kurasao i Haiti nikad bliže

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte ko se do sada plasirao na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi. Imamo 32 od 48 učesnika.

Ko ide na Mundijal 2026 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi polako se približavaju kraju i sada već znamo većinu učesnika. Istovremeno, znamo i da Srbije neće biti na ovom turniru na kome će nastupiti čak 48 reprezentacija, od kojih su neke vrlo egzotične.

Pogledajte spisak reprezentacija (32) koje su se do sada plasirale na Mundijal 2026:

  • Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan
  • Afrika: Alžir, Zelenortska Ostrva, Egipat, Gana, Obala Slonovače, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis.
  • Severna Amerika: Kanada, Meksiko, SAD
  • Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj
    Okeanija: Novi Zeland
  • Evropa: Hrvatska, Engleska, Francuska, Norveška, Portugal

U toku ove nedjelje saznaćemo i definitivno kojih još sedam ekipa iz Evrope ide direktno na Svjetsko prvenstvo, čekamo još tri direktna učesnika iz Sjeverne i Centralne Amerike, dok će ostali broj učesnika biti kompletiran kroz baraže, kako kontinentalne, tako i interkontinentalne.

Ko još može da ode na Mundijal?

Vidkeli smo sinoć da je DR Kongo izbacio Nigeriju i da će igrati u baražu za odlazak na Svketsko prvenstvo na kome nije igrao još od kada se zvao Zair. Blizu plasmana je i maleni Haiti koji je takođe prvi i jedini put igrao na SP 1974. godine, pa bi tako ove dvije reprezentacije mogle "ruku pod ruku" na turnir.

Kurasao ili Jamajka će u direktnom duelu odlučiti ko će zaigrati na Mundijalu, dok je čak i "Kosovo" blizu pošto je obezbijedilo da igra u plej-ofu baraža koji nas čeka u Evropi, a koji će dati četiri dodatna učesnika.

Evo i kako će najvjerovatnije izgledati spisak svih 48 učesnika na Svjetskom prvenstvu 2026. godine:



