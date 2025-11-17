Jugoslavija ih ponizila sa 9 golova, vratili se pod novim imenom: Pola vijeka od blamaže, opet su na Mundijalu

Reprezentacija DR Konga, koji se nekada zvao Zair, drugi put u istoriji obezbijedila Svjetsko prvenstvo.

Fudbalska reprezentacija Demokratske Republike Kongo ispisala je istoriju - u afričkom baražu za Mundijal 2026. godine savladala je Nigeriju nakon boljeg izvođenja penala i tako obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo. Biće to tek drugi put u istoriji da se ova selekcija takmiči protiv najboljih nacionalnih timova na svetu.

Prethodni put kada je DR Kongo igrao na Svjetskom prvenstvu država se zvala Zair, a u grupnoj fazi Mundijala 1974. godine doživjela je jedan od najtežih poraza u istoriji Mundijala. Selekcija Jugoslavije bila je izuzetno ubjedljiva protiv nejakog predstavnika Afrike - meč je završen rezutatom 9:0!

Zair je u prvom kolu izgubio od Škotske (2:0), a u trećem kolu od Brazila (3:0) i to su bili sasvim pristojni rezultati imajući u vidu sve okolnosti. Međutim, meč drugog kola protiv Jugoslavije bio je pravi debakl pošto je Dušan Bajević postigao tri gola, a u strijelce su se upisali još i Džajić, Šurjak, Katalinski, Bogićević, Oblak i Petković!

Jugoslaviji je ta ubjedljiva pobjeda pomogla da kao prvoplasirani tim grupe prođe u drugu grupnu fazu, ali je tamo doživjela katastrofu. Upisana su sva tri poraza na mečevima protiv Zapadne Njemačke, Poljske i Švedske, pa je i jugoslovenski tim završio takmičenje prije polufinala, odnosno nokaut faze takmičenja.

Prošlo je više od 50 godina, DR Kongo je odustajao od takmičenja, dobijao suspenzije, vratio 1997. godine ime u aktuelno, pokušavao da se kvalifikuje i nije uspijevao. A onda je ove jeseni napravio čudo.

U roku od samo nekoliko dana upisane su dvije istorijske pobjede. Kapiten Šansel Mbemba koji je nedavno igrao za Lil protiv Crvene zvezde postigao je gol u nadoknadi za pobedu nad Kamerunom u polufinalu, a zatim je isti igrač postigao i odlučujući penal u šestoj seriji finala protiv Nigerije.

Sudeći prema imenima igrača koji nose dres reprezentacije, DR Kongo bi mnoge mogao da namuči na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku. Tu su Aron Van-Bisaka i Aksel Tuanzebe, dvojica bivših igrača Mančester junajteda, zatim Artur Masuaku koji godinama nastupa za Vest Hem, pa pomenuti Šansel Mbemba kojeg znamo iz brojnih evropskih timova.

Noa Sadiki iz Sanderlenda je zvijezda u nastajanju, a iskustvo u napadu donosi Sedrik Bakambu koji je imao dobru karijeru u brojnim evropskim ekipama (Sošo, Bursa, Viljareal, Marsej, Olimpijakos, Galatasaraj, Betis).

