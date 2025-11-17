logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vjetar pravi velike probleme: "Zmajevi" još nisu poletjeli prema Beču

Vjetar pravi velike probleme: "Zmajevi" još nisu poletjeli prema Beču

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Bh. reprezentativci i dalje su na sarajevskom aerodromu.

Igrači BiH još nisu poletjeli prema Beču Izvor: FS BiH

Fudbaleri BiH sutra uveče u Beču protiv Austrije igraju odlučujuću utakmicu za direktan plasman na Mundijal 2026. godine.

Izabranici Sergeja Barbareza će u slučaju trijumfa kao prvoplasirani iz kvalifikacione grupe steći pravo nastupa na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku, dok ih svaki drugi ishod vodi u baraž, iz kojeg nikad nisu izašli kao pobjednici.

Međutim, pred polazak u Austriju, bh. delegacija suočila se sa problemima. Igrači i trener BiH, naime, još uvijek nisu poletjeli sa sarajevskog aerodroma. Avion se, kako piše Faktor, još uvijek nalazi na pisti, a razlog je jak vjetar koji duva u Sarajevu.

Inače, za 17.30 časova planirana je pres-konferencija na stadionu "Ernst Hapel", dok će zvanični trening bh. tim obaviti pola časa kasnije.

Utakmica protiv Austrija počinje u 20.45 časova, uz direktan prenos na BHT1.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/Faktor)

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC