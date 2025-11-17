Bh. reprezentativci i dalje su na sarajevskom aerodromu.

Izvor: FS BiH

Fudbaleri BiH sutra uveče u Beču protiv Austrije igraju odlučujuću utakmicu za direktan plasman na Mundijal 2026. godine.

Izabranici Sergeja Barbareza će u slučaju trijumfa kao prvoplasirani iz kvalifikacione grupe steći pravo nastupa na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku, dok ih svaki drugi ishod vodi u baraž, iz kojeg nikad nisu izašli kao pobjednici.

Vidi opis Vjetar pravi velike probleme: "Zmajevi" još nisu poletjeli prema Beču Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 10 / 10

Međutim, pred polazak u Austriju, bh. delegacija suočila se sa problemima. Igrači i trener BiH, naime, još uvijek nisu poletjeli sa sarajevskog aerodroma. Avion se, kako piše Faktor, još uvijek nalazi na pisti, a razlog je jak vjetar koji duva u Sarajevu.

Inače, za 17.30 časova planirana je pres-konferencija na stadionu "Ernst Hapel", dok će zvanični trening bh. tim obaviti pola časa kasnije.

Utakmica protiv Austrija počinje u 20.45 časova, uz direktan prenos na BHT1.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/Faktor)