"Zmajevi" otišli u Beč, let kasnio 90 minuta!

Sa zakašnjenjem od sat i po su bh. fudbaleri krenuli na odredište.

Fudbalska reprezentacija BiH je sa zakašnjenjem od 90 minuta potetjela prema Beču, gdje je sutra uveče (20.45) čeka odlučujuća utakmica za plasman na Mundijal 2026.

Igrači i treneri BiH trebalo je, prema planu, da prema Austriji polete u 12.00 časova sa sarajevskog aerodroma. Međutim, zbog jakog vjetra u glavnom gradu BiH na pisti su ostali duže od planiranog, da bi na kraju krenuli na put sa zakašnjenjem od čak sat i po.

Dalji plan ostaje nepromijenjen. Za 17.30 je zakazana konferencija za novinare na stadionu "Ernst Hapel", dok pola časa kasnije počinje trening.

BiH će u slučaju sutrašnje pobjede izboriti direktan plasman na prvenstvo koje se sljedećeg ljeta igra u SAD, Kanadi i Meksiku. Svaki drugi ishod vodi izabranike Sergeja Barbareza u baraž, iz kojeg, recimo i to, BiH nikad nije izašla kao pobjednik.

