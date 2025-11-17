Rangnik najavio duel sa "zmajevima": Austrija spremna za sve planove Sergeja Barbareza

Selektor Austrije najavio duel sa "zmajevima".

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor austrijske fudbalske reprezentacije obratio se novinarima dan prije okršaja s Bosnom i Hercegovinom.

Tokom obraćanja medijima, Ralf Rangnik je govorio o predstojećem duelu i ponovo naglasio koliko cijeni rad selektora Sergeja Barbareza i napredak koji je bh. tim ostvario u posljednjem periodu.

Prema njegovim riječima, reprezentacija BiH danas djeluje znatno ozbiljnije i konkurentnije nego ranije te je svojim igrama pokazao da ravnopravno pripada vrhu kvalifikacione grupe.

Rangnik je dodao kako je njegova reprezentacija spremna odgovoriti na svaki taktički pristup „zmajeva“, bilo da Barbarez odluči za igru s jednim klasičnim napadačem ili s dvojicom u vrhu.

"Oboje je moguće i mi smo spremni za oboje. Znamo kakav tim ima Bosna i Hercegovina, a znamo i da ako budu igrali s dva napadača da će ići u napade po stranama i to ćemo pokušati da spriječimo. Moraćemo biti brzi u tranziciji", rekao je Rangnik.

Posebno se osvrnuo na svoje defanzivne igrače.

"U svakom slučaju, sigurno se mogu iskoristiti dva snažna igrača u igri glavom. Naši stoperi moraju biti oprezni i moraće očistiti brojne lopte ispred golmana Šlagera."

Utakmica između Austrije i BiH igra se sutra od 20.45 časova. Pobjednik će direktno na Svjetsko prvenstvo dok će poraženi u baraž s tim da je Austriji dovoljan i remi da čekira kartu za Mundijal 2026.