Barbarez dobio odlične vijesti: Emir Karić može igrati za "zmajeve"

FIFA dala zeleno svjetlo.

Izvor: Promo/FS BiH

Kasno sinoć je u FS BiH stigla zvanična potvrda da Emir Karić može nastupiti za nacionalni tim Bosne i Hercegovine.

FIFA Komitet za status igrača je prihvatio zahtjev Karića i FS BiH za promjenu sportskog državljanstva tako da ovaj fudbaler sada može igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i biće večeras na raspolaganju selektor Sergeju Barbarezu za utakmicu protiv Austrije.

Emir Karić je rođen 9. juna 1997. godine, a trenutno nastupa za Šturm.

Podsjetimo, "zmajevi" večeras u Beču igraju meč sa Austrijom, a pobjednik će obezbijediti direktan plasman na Svjetsko prvenstvo, s tim da Austrijanci i sa remijem idu dalje.