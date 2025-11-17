Barbarez najavio meč sa Austrijom: "Ovo je životna šansa za pojedine fudbalere"

Selektor BiH Sergej Barbarez najavio je utakmicu Austrija - BiH.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra utakmicu koja će odlučiti direktnog putnika na Svjetsko prvenstvo. Protivnik „zmajevima“ će biti reprezentacija Austrije koju osim pobjede i remi vodi na Mundijal 2026.

Uoči ovog susreta na pres konferenciji obratio se selektor BiH Sergej Barbarez. On se na početku osvrnuo na sinoćnje ubistvo koje je potreslo cijelu BiH. Anis Kalajdžić (33) ubio je Aldinu Jahić u nedjelju veče u Mostaru nakon je što je nesrećna žena pokušavala da pobjegne od njega i sakrije se u ugostiteljskom lokalu. Žrtva je zvala policiju, ali je Kalajdžić stigao prije policije i pucao u nju.

Barbarez je izjavio saučešće porodici preminule.

„Želim da izrazim najdublje saučešće porodici preminule u svoje ime, stručnog štaba i našeg tima. Vijest o njenom ubistvu nas je potresla. Moramo glasno da osuđujemo svaki vid nasilja, pogotovo femicid. Treba se postupiti kako treba da se postupi“, rekao je Barbarez koji se zatim okrenuo sutrašnjoj utakmici.

„Taktička disciplina je uvijek važna i protiv najslabije i najboljeg, to je srž mog razmišljanja. Igrali smo skoro sa njima i mislim da dosta iz toga možemo izvući. Analizirali smo ih i došli ovdje da pobijedimo i odemo na Svjetskog prvenstvo.“

Što se tiče igračkog kadra, svi fudbaleri su spremni, a još se čeka zeleno svjetlo za Emira Karića.

„Svi igrači su spremni, što se tiče Karića još čekamo, FIFA je rekla da se to danas mora desiti. Sve je na FIFA, austrijski savez se nije ponio fer u ovoj situaciji.“

Zbog žutih kartona Barbarez ne može računati na Amara Dedića, Nikolu Katića i Dženisa Burnića.

„Nije bila utakmica da nije nedostajalo 5-6 igrača. Ovaj put je to sedam igrača, koji bi bili u sastavu. Važno je da su ti momci (Dedić, Katić i Burnić op.a) sa nama, da se nisu vratili u klubove. I povrijeđeni reprezentativci su bili s nama u Zenici. Prevalili su mnogo kilometara, to su stvari koje čine jednu reprezentaciju.“

Kako kaže, pojedinim fudbalerima je ovo životna šansa da se domognu Mundijala.

„Tretiram ovu utakmica kao veliku šansu za igrače, nekima i životnu šansu da odu na SP. Tako i oni razmišljaju. Neće biti laka utakmica, ali da se ode na SP nema lakih utakmica. Kako prolaze utakmice ja sam sve mirniji i mirniji“, zaključio je Sergej Barbarez.

Meč između Austrije i BiH igra se od 20.45 časova.