logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovakav crveni karton dugo niste vidjeli: Fudbaler Evertona udario saigrača, morali da ga smiruju! (VIDEO)

Ovakav crveni karton dugo niste vidjeli: Fudbaler Evertona udario saigrača, morali da ga smiruju! (VIDEO)

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Bizarna situacija na Old Trafordu!

Igrač Evertona udario saigrača i dobio crveni karton Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Mančester junajted i Everton večeras na Old Trafordu igraju posljednji meč 12. kola Premijer lige, a već u 13. minutu se desio detalj koji je obilježio cijeli duel...

Iako je Kirnan Djuzburi-Hol u 29. minutu bio strijelac za prednost "karamela", Idrisa Gej je izbio u prvi plan zbog nepromišljenog poteza 16 minuta ranije.

Poslije jednog opasnog napada Junajteda, veteran u redovima Evertona pobjesnio je na saigrača Majkla Kina Došlo je do naguravanja, a Gej je lijevom rukom udario Kina i dobio direktan crveni karton.

Pogledajte taj trenutak:

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Everton Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC