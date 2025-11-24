Ovakav crveni karton dugo niste vidjeli: Fudbaler Evertona udario saigrača, morali da ga smiruju! (VIDEO)

Bizarna situacija na Old Trafordu!

Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Mančester junajted i Everton večeras na Old Trafordu igraju posljednji meč 12. kola Premijer lige, a već u 13. minutu se desio detalj koji je obilježio cijeli duel...

Iako je Kirnan Djuzburi-Hol u 29. minutu bio strijelac za prednost "karamela", Idrisa Gej je izbio u prvi plan zbog nepromišljenog poteza 16 minuta ranije.

Poslije jednog opasnog napada Junajteda, veteran u redovima Evertona pobjesnio je na saigrača Majkla Kina Došlo je do naguravanja, a Gej je lijevom rukom udario Kina i dobio direktan crveni karton.

Pogledajte taj trenutak:

A red card for having an argument with your own teammate? What in the world#everton#mufcpic.twitter.com/mfFqTT1nsr — Dan (@DanJ_official)November 24, 2025

