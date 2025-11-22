logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Krizi Liverpula ne nazire se kraj: Forest silan na "Enfildu", šesti poraz "redsa" u posljednjih sedam mečeva

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Težak domaći poraz Liverpula od Notingem Foresta.

Arne Slot Liverpul Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Liverpul je na "Enfildu" doživio težak poraz 0:3 od Notingem Foresta i upao u najdublju krizu sezone – šesti poraz u posljednjih sedam ligaških utakmica. Forest je potpuno zasluženo slavio golovima Murilja, Savone i Gibs-Vajta, čime je pobjegao iz zone ispadanja, dok je Liverpul ostao bez rješenja i bez igre.

Slotov ljetni remont ekipe djeluje kao promašaj: skupo pojačanje Aleksander Isak još nije postigao gol i izgleda bez forme, dok se tim raspada u ključnim trenucima. Liverpul je dobro otvorio meč, ali je Muriljo kaznio prvu ozbiljnu grešku domaće odbrane. Savona je odmah na početku drugog poluvremena šokirao kultni engleski stadion drugim golom, a Gibs-Vajt je u finišu postavio konačnih 0:3.

Forest je taktički savršeno iskoristio sve slabosti protivnika, dok je Liverpul djelovao bezidejno i nemoćno, ostavljajući Arneu Slotu još teži zadatak da pokuša zaustaviti slobodni pad ekipe.

Liverpul je trenutno u donjem dijelu tabele, sa nizom katastrofalnih rezultata.



Tagovi

Liverpul Notingem Forest Premijer liga

